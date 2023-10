Michelle Rubalcava revela que Sergio Sepúlveda le hizo fuertes desplantes en Venga la alegría

El pasado 5 octubre por la tarde Michelle Rubalcava confirmó que después de ocho semanas ahí fue su último día en TV Azteca y aseguró que fue por decisión propia de la empresa.

A casi una semana desde la polémica salida, el conductor tuvo una entrevista con Lupita Martínez y Claudia de Icaza para el canal de YouTube ‘De historia en historia’ en donde reveló porque TV Azteca rompió su acuerdo.

Rubalcava confesó que antes de firmar con la televisora del Ajusco que no se metieran con su canal de YouTube, pues siempre se ha mostrado libertada de tocar cualquier tipo de temas.

Michelle Rubalcava se va de El chismorreo / Instagram: @michrubalcava

El periodista aseguró que la empresa dijo estar de acuerdo. Sin embargo, finalmente la censura llegó cuando tocó el tema que involucra a Gloria Trevi y Pati Chapoy.

“En las negaciones yo pedí tener la libertad de seguir hablando de lo que quisiera en YouTube, y eso incluía a los personajes de la televisora, porque son personas que salen en la tele”, mencionó.

Michelle detalló que en su momento le dijeron que estaba de acuerdo con eso, aunque finalmente rompieron esa cláusula pero durante su estancia en la empresa lo trataron muy bien.

Rubalcava señaló que con todos sus compañeros del matutino se llevó muy bien, excepto, con Sergio Sepúlveda quien hizo varios desplantes.

“Estuve muy contento trabajando, trabajé con Ricardo, me hice un buen amigo de Luz Elena, de Barceleta, fue tan grato trabajar con Maru, en verdad no fue la vibra pesada”, dijo.

Agregó que con quién nunca cruzó ni una palabra fue con Sergio Sepúlveda: “El único con el que no cruce palabra porque ni el saludo me contestaba, era Sergio Sepúlveda, eso si lo tengo qué decir, raro no sé por qué, yo llegué y le dije ‘ah, hola señor, buenos días’, nunca me contestó, cuando pasó una semana y no me contestaba yo lo dejé de saludar, pero de ahí en fuera con todos súper bien”.

Finalmente, Michelle detalló que a TV Azteca no le gustó cómo habló en su canal de YouTube sobre la demanda que tiene Gloria Trevi contra la televisora.

“Me llamaron a hablar, no me dejaron entrar al foro que pues no les había gustado que dijera eso comentario (respecto a Gloria Trevi) que porque no van con la línea de la televisora”, relató.