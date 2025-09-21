Coco Máxima culpa a Ninel Conde de no haber entrado a La casa de los famosos México: “Doble cara”

La actriz trans Coco Máxima sorprendió al revelar que su participación en “La casa de los famosos México” estuvo bloqueada por una decisión de Ninel Conde. Según Coco, la producción la había considerado para las ediciones 2024 y 2025, pero finalmente no pudo entrar debido a una condición impuesta por la actriz y cantante.

¿Por que Ninel Conde no quería a Coco Máxima dentro de La casa de los famosos México?

Todo comenzó cuando Coco Máxima habló sobre la nueva temporada de La casa de los famosos México y expresó su descontento con la manera en que la producción ha manejado a los participantes, señalando presuntos favoritismos hacia ciertos habitantes. Comentó que esto le había hecho perder las ganas de entrar al reality y lanzó una fuerte confesión que involucra directamente a Ninel Conde.

“Se me quitaron las ganas de entrar porque yo fui una de las candidatas desde el año pasado, se me ofreció pero no pude por ‘Aventurera’. Este año yo me ofrecí como tributo y no pude por Ninel Conde porque eso puso de condición: no quería brujas ni trans, real”, comentó Coco Máxima.

La influencer también señaló que la decisión de Ninel Conde habría afectado a otras concursantes. “A mí me escribieron de “La casa de los famosos México”, ya después borraron el mensaje. Yo creo que ahí Ninel entró y dijo ‘No’, y está bien, porque yo la hubiera hecho pedazos, porque le hubiera visto la doble cara. Le hubiera dicho: ‘No mamacita, tú no eres así’, algo así hubiera pasado con Jessica Esotérica también”, agregó.

Cabe destacar que la información compartida por Coco Máxima no es oficial. Sin embargo, se ha especulado que Ninel Conde habría puesto una serie de requisitos especiales para poder ingresar a La casa de los famosos México. Al ser una de las celebridades más buscadas por la producción, no solo de México sino también de Telemundo, no se conocen los acuerdos que llevaron a Ninel a aceptar participar.

¿Por qué Ninel Conde no quería a trans ni a brujas en La casa de los famosos México?

Coco Máxima no ofreció detalles sobre la presunta condición de Ninel Conde, quien habría solicitado que no se incluyeran celebridades trans ni esotéricas en el programa. Los motivos detrás de esta decisión no se conocen, aunque la información generó revuelo.

Lo que sí se sabe es que Ninel Conde sí solicitó un requisito específico a la producción: la instalación de un gimnasio bien equipado dentro de La casa. Esta exigencia fue revelada por la propia actriz durante su participación en el programa Hoy, donde explicó que deseaba contar con un espacio adecuado para realizar sus rutinas de ejercicio y compartirlas con su audiencia.

Aunque muchos usuarios en redes criticaron su solicitud, otros la apoyaron, ya que Ninel nunca se negó a que los demás habitantes utilizaran el equipo. De hecho, compartió sus aparatos con los demás participantes, demostrando que su intención no era limitar a los demás sino mantener su rutina de entrenamiento.

