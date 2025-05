Coco Máxima reaparece con nueva imagen, canción y recuerda: “No soy transexual”

Ahora que influencers como Wendy Guevara, Kimberly ‘La más preciosa’ y Paola Suárez han saltado a la fama, han abierto camino para que actrices como Coco Máxima también brillen en los escenarios. Sin embargo, en un reciente encuentro con la prensa, la actriz que saltó a la fama en las pantallas mexicanas con ‘El amor no tiene receta’, recordó que ella no debe ser considerada como transexual.

La actriz e influencer presentó en días recientes su nuevo sencillo titulado “La bruja”. / Redes sociales.

¿Quién es la influencer transgénero Coco Máxima?

Coco Máxima es la actriz trans que reemplazó en 2024 a Wendy Guevara en la telenovela ‘El amor no tiene receta’ de Juan Osorio y luego estuvo en la obra de teatro “Aventurera”. Es originaria del estado de Chihuahua. Estudió música en la Universidad de Música y Tecnología G Martell.

Coco ha destacado en la industria del entretenimiento, manteniendo su consigna de visibilizar la realidad de la comunidad LGTB+ en sus proyectos televisivos. Saltó a la fama cuando se convirtió en la primera mujer trans en formar parte de una producción de Disney, en específico de “El repatriado”, donde interpretó a Yadi.

Coco Máxima da voz a la comunidad LGBTQ+ a través de su trabajo y en sus redes sociales. / Redes sociales.

¿Cómo se ve ahora Coco Máxima con su nueva imagen y qué procedimientos hará para su transición?

Ahora, Coco Máxima ha reaparecido en los medios de comunicación nacionales con el lanzamiento de su nueva canción “La bruja”, con lo que marca su incursión en la industria musical. Desde hace meses había compartido la preparación de su proyecto y ha declarado que la llena de emoción seguir creciendo en la industria del entretenimiento.

Coco sorprendió con una nueva imagen, al aparecer con el pelo más largo y visiblemente más delgada. Su rostro afilado desató las preguntas sobre su posible dieta y Coco compartió algunos de los tratamientos que se ha realizado en los últimos meses.

A propósito de los cuestionamientos, la actriz y cantante trans aprovechó para recordarle a la prensa que ella es una mujer trans, y no debe ser considerada como transexual. Y aclaró si tiene pensado someterse a cirugías para cambiar de sexo.

“Yo no soy transexual. Entonces, no hay mucho que ver. Ando viendo si me quedan bien unas Lolas (busto). Estoy haciendo mi depilación láser, injerto de cabello, mil cosas. Mis genitales, no. Son únicos y ahí estarán, intactos”, enfatizó a su paso por la alfombra roja de la película ‘Mamá reinventada’.

“Obviamente, me gusta lo que veo. No tengo dismorfía. Lo que no me gusta lo maquillo. Cada mujer tiene sus trucos, pero no me quita el sueño. Cada quien tiene sus procesos y sus tiempos”, puntualizó al ser cuestionada sobre si acepta lo que ve cada que echa una mirada al espejo.

La actriz dijo que no tiene ningún interés en operarse los genitales. / Redes sociales.

¿Cuál es la diferencia entre transgénero y transexual?

La principal diferencia entre transgénero y transexual reside en el foco de la identidad. En el caso de Coco, no se ha practicado cirugías para tener atributos femeninos como pecho o genitales.

Transgénero se refiere a personas que no se identifican con el género asignado al nacer, incluyendo a aquellos que se identifican con el género opuesto, ninguno o varios.

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, Transgénero o trans “se refiere al término paraguas utilizado para describir las diferentes variantes de la identidad de género (incluyendo transexuales, travestis, entre otras), cuyo denominador común es que el sexo asignado al nacer no concuerda con la identidad de género de la persona. Las personas Trans construyen su identidad de género independientemente de intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos. Sin embargo, estos pueden ser necesarios para ña construcción de la identidad de género de algunas personas Trans”.

Transexual, por otro lado, es un término que se utiliza para personas transgénero que, adicionalmente a su disconformidad con el género asignado, desean cambiar su sexo a través de tratamientos médicos, como terapia hormonal o cirugía.

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, transexual “se refiere a las personas que se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes a un género diferente al que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico y que optan por una intervención médica —hormonal, quirúrgica o ambas— para adecuar su apariencia física-biológica a su realidad psíquica, espiritual y social”.