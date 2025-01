Coco Máxima y su audición para Emilia Pérez: ¿Un papel que casi fue suyo?

Emilia Pérez es uno de los filmes más destacados del 2025, coronándose como la mejor película en los prestigiosos Globos de Oro. Dirigida por el renombrado cineasta francés Jacques Audiard, la película combina el drama con el género musical, ofreciendo una narrativa que ha cautivado tanto a la crítica como al público.

La historia sigue a Rita, una abogada que, tras una serie de eventos inesperados, se ve involucrada con Juan “Manitas” del Monte, el líder de un cártel mexicano. El giro central de la trama ocurre cuando Juan le pide ayuda a Rita para desaparecer y poder vivir como la mujer que siempre ha soñado ser: Emilia Pérez. La película explora temas como la identidad, la lealtad y el crimen, con canciones que enriquecen la experiencia cinematográfica.

Estrenada en el Festival de Cannes en mayo del 2024, la película ganó el Premio del Jurado y el galardón a la Mejor Actriz para el elenco femenino, liderado por Karla Sofía Gascón. En México, Emilia Pérez llegará a los cines el próximo 23 de enero, y poco después estará disponible en Netflix México.

El reparto de Emilia Pérez incluye a figuras de renombre internacional como Zoe Saldaña, Selena Gomez, Adriana Paz, Édgar Ramírez, Mark Ivanir y Jonas Paz Benavides. No obstante, el papel principal recayó en Karla Sofía Gascón, una actriz trans española cuya interpretación ha sido ampliamente elogiada.

Mira: Famoso se lanza contra Coco Máxima; la llamó hombre y ella no se dejó

Emilia Pérez, póster Karla Sofía Gascón / IMDb

Coco Máxima: “Luché intensamente por ese papel”

Coco Máxima, actriz trans mexicana, reveló en una entrevista reciente que estuvo cerca de obtener el papel principal en Emilia Pérez. Tras participar en varias audiciones y realizar hasta cuatro callbacks, finalmente no fue elegida, aunque su desempeño dejó una impresión notable en el equipo de producción.

“Cada vez que la veo brillar de esa manera, triunfando, rompiendo barreras para nosotras, no sabes lo que me llena de orgullo”, declaró Coco al referirse a Karla Sofía Gascón. La actriz también reflexionó sobre las razones por las que no obtuvo el papel, mencionando que la diferencia de edad fue un factor clave: “Buscaban a alguien de mucha más edad y pues yo, que estoy bien jovencita, no quedé”, comentó con humor.

Aunque Coco Máxima no logró quedarse con el papel, expresó admiración por el trabajo de Gascón y destacó la importancia de esta película para visibilizar a las personas trans en el cine: “Esta película es un parteaguas. Nos abre puertas y nos pone en el centro de historias que merecen ser contadas”, afirmó.

Por su parte, Karla Sofía Gascón ha sido enfática al señalar que su papel en Emilia Pérez no solo es un logro personal, sino también un paso adelante en la representación de la diversidad en la industria cinematográfica.

Te puede intereresar: Coco Máxima dijo “no” a Hollywood para estar ‘Aventurera’: “Estar con Juan Osorio es un acierto”

Impacto cultural y futuro de Emilia Pérez

Con su próximo estreno en México, Emilia Pérez promete continuar generando conversación sobre temas de identidad y aceptación. Su éxito en festivales internacionales y el apoyo del público posicionan a esta película como un referente en el cine contemporáneo.

Coco Máxima, mientras tanto, sigue trabajando en nuevos proyectos y consolidándose como una de las actrices trans más destacadas de México. Su experiencia en las audiciones de Emilia Pérez es un testimonio de su talento y dedicación, así como de los retos que enfrentan las actrices trans en la industria.

Lee: Coco Máxima confiesa todo sobre las escenas con Nicola Porcella en la telenovela “El amor no tiene receta”