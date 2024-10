Coco Máxima, actriz trans, ¡tiene novia y son poliamorosas! ¿Quiere ser mamá?

La actriz Coco Máxima está muy ilusionada con un nuevo amor: Una chica llamada Jill Ortega, estudiante de producción musical, con quien lleva cuatro meses de relación. Platicamos con Coco y nos confesó:

“Ella me deja ser y no me condiciona nada. Me impulsa a crecer más. Estoy muy enamorada de ella, porque con los hombres me ha ido muy mal. Estoy experimentando mi bisexualidad”.

Coco nos confesó que se enamoró de su amiga, quien es 8 años menor que ella: “Es una relación de 4 años de amistad, pero hasta ahora fue que me animé a tener algo con ella. Ya tenemos 4 meses. Ella me ha apoyado en mi carrera. Llegó a sumar a mi vida. Estudia producción musical”.

Mira: Mario Bezares revela los mensajes que Paco Stanley le dio en sueños

Novia de Coco Máxima, Jill Ortega / Redes sociales

Al preguntarle si es celosa con su pareja, nos dijo: “Los celos son inseguridad o miedo. Para mí no existen. Somos poliamorosas, puedes enamorarte de otras personas al mismo tiempo. Tal vez se pueda tener una conexión con ella y ver si podemos tener un amor de tres. Por eso no vivimos juntas. No queremos casarnos y no somos de una sola persona”.

Coco nos confesó que ha sufrido violencia en sus anteriores relaciones con hombres: “Me ha ido terrible. No tengo mucha suerte. Me han sacado dinero. Me han golpeado, humillado, y hecho daño psicológico. Eso es lo que sufrimos las mujeres trans en México”.

Coco Máxima revela su mala experiencia con los hombres

“Me pasó hace muchos años que me maltrataron físicamente, pero ahora solo se van por el dinero. Afortunadamente con la fama, ya no dejo que se me acerquen. Por eso me doy la oportunidad con una mujer sin pensarlo. He tomado terapias, no solo para superar lo que viví”.

Coco mencionó que practica brujería blanca: “Soy bruja. Estoy protegida y los detecto de inmediato cuando quieren aprovecharse de mí. Practico la brujería desde hace 8 años. He seguido distintas religiones y disciplinas a lo largo de mi vida. Soy muy devota de la santería chamánica blanca, que es santería cubana. Todo encaminado para hacer el bien”.

“La practico solo para protegerme. Las mismas entidades me han dicho que mi carrera es clave para difundir el mensaje de mi comunidad LGBT a la sociedad. Yo nací para revolucionar el mundo, para llenarlo de amor y solidaridad. Esa es mi misión”.

Coco Máxima y su novia / Redes sociales

Checa: Lucero Mijares y Mario Bezares protagonizan momento viral al bailar juntos ‘Mayo, Mayito’, VIDEO

Coco Máxima confiesa si le gustaría ser mamá

A Coco le gustaría cumplir el sueño de ser mamá: “Yo siempre he estado a favor de la adopción. Hay muchos niños que necesitan una familia. Me gustaría poner un orfanato para ayudarlos. Mi instinto maternal va por ahí”.

La actriz nos contó sobre sus próximos proyectos: “A finales de octubre lanzo mi disco y el sencillo ‘La bruja’. Es un corrido tumbado. Es composición mía y habla del empoderamiento de la mujer y de que las personas se quisieron aprovechar de mí. Esta canción es como para decirles ¡ya basta!”, concluyó.

Coco Máxima / Instagram: @cocomáxima

Para más notas exclusivas sobre tus celebridades favoritas, ve por la versión impresa o digital de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas! Búscanos en redes sociales y en tu plataforma de pódcast favorita.