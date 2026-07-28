Revelan la causa de muerte de Mary Jo Shannon, mamá de Kris Jenner, matriarca de las Kardashian

Casi dos semanas después de la muerte de Mary Jo “MJ” Shannon, la matriarca del clan Kardashian-Jenner, finalmente salieron a la luz los detalles médicos que rodearon su fallecimiento. La mamá de Kris Jenner murió el pasado 16 de julio a los 91 años, y ahora un documento oficial pone fin a las especulaciones sobre lo que realmente ocurrió.

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¿Cuál fue la causa de muerte de Mary Jo Shannon, mamá de Kris Jenner?

De acuerdo con el certificado de defunción obtenido por el medio Us Weekly, Mary Jo Shannon murió a causa de un paro cardiorrespiratorio agudo. El documento detalla además que existieron otros factores que agravaron su estado de salud antes de su muerte.

Entre esos padecimientos que contribuyeron al deceso, el certificado menciona insuficiencia respiratoria aguda y un cáncer de pulmón que ya se encontraba en fase metastásica. La combinación de estas condiciones médicas terminó por deteriorar la salud de la también empresaria en sus últimos días.

El mismo reporte precisa que el cuerpo de MJ fue incinerado el 23 de julio y que no se le practicó ninguna autopsia, lo que confirma que la causa de muerte quedó establecida únicamente a partir del diagnóstico médico registrado en el documento oficial.

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¿Quién era Mary Jo Shannon dentro del universo Kardashian-Jenner?

Mary Jo Shannon no era una figura ajena a los reflectores. Durante años, apareció en distintas ocasiones dentro de los realities que catapultaron a la fama a la familia, como Keeping up with the Kardashians y The Kardashians, donde el público pudo conocer más de cerca su relación con Kris Jenner y el resto del clan.

Fuera de la pantalla, MJ también construyó su propia trayectoria como empresaria. En 1980 fundó la boutique infantil Shannon & Co. en San Diego, un negocio que reflejaba su faceta emprendedora mucho antes de que su hija se convirtiera en una de las mujeres más influyentes del entretenimiento.

Su cercanía con la familia y su presencia constante en los proyectos televisivos la convirtieron, con el paso de los años, en una de las abuelas más queridas por los seguidores del clan Kardashian-Jenner.

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¿Qué mensaje dedicó Kris Jenner a su mamá tras su muerte?

El mismo día en que se confirmó la noticia, Kris Jenner utilizó sus redes sociales para despedirse públicamente de quien describió como el pilar de su familia. Con un mensaje cargado de dolor, la empresaria dejó ver lo profundo del vínculo que las unía.

“Hoy nos despedimos de mi hermosa mamá, MJ. No hay palabras que puedan expresar lo que significó para mí ni el dolor que siento al tener que decirle adiós”, escribió Kris Jenner en aquel momento. En el mismo texto, recordó las enseñanzas que su madre le heredó a lo largo de los años.

Kris Jenner “Mi mamá era el corazón de nuestra familia. Me enseñó todo lo que realmente importa… a amar a mi familia con intensidad, a ser amable, a estar presente para las personas que amo y a nunca dar por sentado ni un solo momento juntos”, expresó. También habló del legado que, aseguró, seguirá vivo entre sus hijos y nietos: “Nos enseñó que la familia lo es todo. Nos mostró cómo amar incondicionalmente y cómo encontrar alegría en los pequeños momentos”.

Kris Jenner añadió: “Cuando miro a mis hijos y a mis nietos, siempre veré un pedacito de ti en todos nosotros. No hay una sola parte de mí que no esté marcada por ti”. Y cerró su despedida con una frase que resume el vacío que dejó su partida: “Tengo el corazón destrozado… gracias por darme la mejor infancia y una vida tan hermosa y llena de bendiciones… Te amo por siempre, mamá. Gracias por darnos todo”.

¿Cómo recordó Kris Jenner el cumpleaños de su mamá tras su muerte?

Días después de despedir a Mary Jo Shannon, Kris Jenner volvió a hacer una pausa para recordarla. El pasado 26 de julio, fecha en la que su madre habría cumplido 92 años, la empresaria compartió un breve pero significativo mensaje en Instagram.

“Feliz cumpleaños en el cielo, mamá. Te quiero”, escribió Kris Jenner, en una publicación mucho más corta que su primera despedida, pero igual de cargada de emoción para quienes siguen de cerca a la familia Kardashian-Jenner.