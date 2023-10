Kris Jenner admite que fue “un gran error” haber engañado a Robert Kardashian con Caitlyn Jenner

Recientemente, Kris Jenner se sinceró con su hija, Khloé Kardashian, y reconoció que se había equivocado al engañar a su difunto exesposo, Robert Kardashian, con Bruce Jenner, quien ahora se identifica como Caitlyn Jenner.

En el más reciente episodio de The Kardashians, la matriarca de la dinastía Kardashian atribuyó su infidelidad a la inmadurez que tenía en su juventud: “Creo que ser muy joven y tonto es algo que influye. Realmente no entiendes las consecuencias de tus acciones”, expresó.

Durante la plática, admitió que el fallecido Robert Kardashian era un “marido fantástico y un padre excelente”. Sin embargo, creyó que “el pasto era más verde en otro lugar” y cometió “el terrible error” de traicionarlo.

Aunque ya han pasado más de tres décadas desde su divorcio del padre de Kourtney, Kim, Khloé y Rob Kardashian, la celebridad sostuvo que su infidelidad es “el mayor arrepentimiento” de su vida.

Kris Jenner se arripiente de haber engañado a Robert Kardashian / Instagram: @kourtneykardash

Pese a su polémica separación, Kris Jenner mencionó que fue muy unida con Robert hasta el momento de su muerte en 2003, por un cáncer de esófago:

“Hablamos por teléfono todo el día, nos ayudamos mutuamente en todo momento. Y me arrepentí. Pensé: Vaya, ¿qué estaba pensando?” Kris Jenner

Para finalizar con el tema, resaltó que su matrimonio con Caitlyn Jenner trajo muchas cosas positivas en su vida:

Kris Jenner “No estoy orgullosa de cómo me comporté durante ese tiempo, pero ¿sabes qué? Todo sucede por una razón. Realmente vivo mi vida pensando que Dios tiene un plan. Y sin que todo eso ocurriera, nunca habrían existido Kendall y Kylie”

Kris Jenner y Robert Kardashian duraron 11 años juntos / Facebook: Kris Jenner

La historia entre Kris Jenner y Robert Kardashian

Kris Jenner y Robert Kardashian se conocieron en 1973, cuando ella tenía 17 años. En esa época, la socialité tenía una relación con un hombre llamado César, quien, según ella, salía de viaje todo el tiempo.

“No fue muy agradable y no me enorgullezco de ello. De hecho, Cesar trató de jalar su suéter (de Robert). Creo que hizo un hoyo en el suéter de Robert. No quise herir los sentimientos de nadie”, mencionó en su momento.

Luego de un tiempo, Jenner terminó su relación con César y se casó con Robert en 1978. La pareja duró 11 años juntos y tuvieron cuatro hijos, antes de divorciarse en 1989 debido a la infidelidad de ella con Bruce Jenner.

La celebridad y Bruce se casaron en 1991 y concibieron dos hijas juntos. Su matrimonio llegó a su fin en 2015, después de que el exatleta, quien actualmente se identifica como Caitlyn Jenner, diera a conocer su cambio de género.

