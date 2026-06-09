Dua Lipa y Britney Spears de luto; asesinan a su querido compositor en el jardín de su casa: ¡Fue apuñalado!

Han pasado solo dos semanas del asesinato de Degezeta, un cantante mexicano que murió en un ataque armado en Sinaloa.

Dua Lipa, quien recientemente se casó, y otros importantes cantantes internacionales, viven un duelo tras el asesinato de un famoso compositor y ganador del Grammy, tras ser herido gravemente en su hogar. ¿Quién lo asesinó?

Asesinan a compositor de Dua Lipa y otros famosos cantantes / Canva

¿Quién fue el compositor de Dua Lipa que fue asesinado?

Se confirmó durante las últimas horas la muerte de Talay Riley, reconocido compositor y productor británico que colaboró con algunas de las figuras más importantes de la industria musical, entre ellas:



Dua Lipa,

Britney Spears,

Zendaya y

Khalid

De acuerdo con información proporcionada por la Policía Metropolitana de Londres, los hechos ocurrieron la mañana del pasado 5 de junio, cuando los servicios de emergencia respondieron a un reporte relacionado con un apuñalamiento.

¿Qué pasó exactamente?

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Talay Riley, compositor asesinado / Rolling Stone

¿Cómo fue asesinado el compositor Talay Riley?

Luego del reporte generado, llegaron los agentes y encontraron a Mark Orabiyi, de 35 años, conocido artísticamente como Talay Riley, gravemente herido en el jardín de una propiedad ubicada en el este de la capital británica. Aunque fue trasladado de inmediato a un hospital, los médicos no lograron salvarle la vida.

Durante el operativo, las autoridades arrestaron a dos hombres de 27 y 24 años, así como a una mujer de 25 años, quienes fueron localizados cerca de la zona donde ocurrió el ataque. Sus identidades no han sido reveladas públicamente.

Además, la policía confirmó que una segunda víctima, un hombre de aproximadamente 20 años, también sufrió heridas por arma blanca durante el incidente. Actualmente permanece hospitalizado y se reporta que sus lesiones no ponen en riesgo su vida.

Hasta ahora, los investigadores no han dado a conocer detalles sobre la posible relación entre los detenidos y el compositor, ni tampoco han revelado si existe un motivo claro detrás del crimen.

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¿Qué canciones compuso el fallecido Talay Riley?

A lo largo de su trayectoria, Talay Riley participó en la creación de temas para diversos artistas de talla internacional. Entre sus participaciones más destacadas se encuentran:



“ Last dance ”, uno de los primeros sencillos de la cantante Dua Lipa,

”, uno de los primeros sencillos de la cantante Dua Lipa, “ Young dumb & broke ”, uno de los mayores éxitos del cantante Khalid,

”, uno de los mayores éxitos del cantante Khalid, “ Like I do ”, del DJ David Guetta,

”, del DJ David Guetta, “ Levels ”, del joven cantante Nick Jonas, entre muchas otras canciones.

Uno de los mayores reconocimientos de su carrera llegó con “Lights on”, proyecto de la cantante H.E.R., trabajo que formó parte del álbum galardonado con el premio Grammy a Mejor álbum de R&B durante la edición número 61 de los premios.

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