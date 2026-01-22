Tras dejar Venga la alegría, aseguran que Pato Borghetti será el nuevo conductor de este famoso reality

La salida de Patricio Borghetti de “Venga la alegría” sigue dando de qué hablar y ha desatado múltiples rumores dentro del mundo del espectáculo. Aunque en un inicio se dijo que tanto él como Odalys Ramírez se integrarían a el reality ‘¿Apostarías por mí?’ se ha especulado que se mudarán a Estados Unidos, hasta ahora ninguno de los dos lo ha confirmado.

Lo único que si ha ocurrido tras dejar sus respectivos programas, es su boda, celebrada el pasado 2 de enero en Cancún, Quintana Roo, tras más de diez años de relación.

¿Por qué Pato Borghetti dejó Venga la alegría?

Desde que Patricio Borghetti se despidió del matutino Venga la alegría, surgieron diversas versiones sobre los motivos de su salida.

Algunos rumores apuntan un cambio de proyectos, mientras otros hablaban de decisiones personales. Sin embargo, recientemente Gabo Cuevas reveló que la presunta razón estaría relacionada con temas de salud.

De acuerdo con lo compartido por Cuevas, el conductor decidió priorizar su bienestar físico, lo que presuntamente habría llevado a un acuerdo con la televisora para alejarse temporalmente de un formato diario como “Venga la alegría”, el cual implica largas jornadas y alto desgaste.

Pato Borghetti salió de “Venga la alegría”, presuntamente, por un fuerte problema de salud: revelan / Redes sociales y canva

¿Qué problema de salud tiene Pato Borghetti, según Gabo Cuevas?

En su canal de YouTube,Gabo Cuevas detalló que presuntamente los problemas de salud de Borghetti se detectaron a mediados del año pasado, cuando el conductor supuestamente notó un aumento de peso y decidió hacerse estudios médicos.

“Antes se hace unos estudios porque tenía algunos kilitos de más, se hace un chequeo médico y estando allá, le avisa el doctor: ‘estoy muy preocupado porque estás a nada de que te dé un paro cardíaco, un infarto, tienes un serio problema que necesitamos atender ya o ya’”, relató Cuevas.

Según el periodista, Patricio presuntamente habría viajado a España en agosto acompañado de su hijo para tomar un respiro y atender estos asuntos personales, luego de recibir esta fuerte advertencia médica. Según este estudio médico presuntamente lo habría llevado acordar que lo mejor era priorizar su salud con una vida más tranquila.

Tras casi 10 años, Pato Borghetti dice adiós a Venga la alegría. / Foto: Redes sociales

¿Qué proyecto conducirá Pato Borghetti, según Gabo Cuevas?

Pese a su salida del matutino, todo indica que Patricio Borghetti no estaría fuera de TV Azteca. Gabo Cuevas reveló que el conductor presuntamente estaría contemplado para encabezar uno de los realities más importantes de la televisora.

“Por ahí se rumora y se especula que para conductor vendría Patricio Borghetti para La academia”, aseguró el periodista para el canal de YouTube “Dulce y picosito”

Además, Cuevas señaló que la producción ya estaría definiendo al talento que formará parte del esperado regreso del reality musical este año, y que Borghetti sería una de las opciones más fuertes para conducirlo.

Pato Borghetti, actor y conductor / Redes sociales

¿Qué otra famosa estaría contemplada para La academia, según Gabo Cuevas?

Gabo Cuevas también sorprendió al revelar que una famosa cantante estaría en la mira de la producción para integrarse al proyecto, pero no como conductora, sino como juez de “La academia”

“Hace semanas habían dicho que Danna iba a estar en ‘La voz'; pero en realidad me contaron que están buscando a quienes quieren como jueces y el nombre que está top ahí es Danna, que sí quiere y que la están convenciendo”, afirmó.

Finalmente, Cuevas señaló que TV Azteca estaría abierta a seguir trabajando con Patricio Borghetti, siempre y cuando sean proyectos de corta duración, como realities o colaboraciones temporales, que no pongan en riesgo su salud.

