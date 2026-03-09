Mich Rubalcava protagonizó fuerte pelea con exintegrante de ‘Venga la alegría’: “Me empujaba”

Las polémicas en torno a ‘Venga la alegría’ no cesan. Y es que, a tan solo unos días del explosivo enfrentamiento entre Luz Elena González y varios de sus compañeros, en plena transmisión en vivo del matutino, el periodista Mich Rubalcava se sincera sobre la pelea que tuvo con un excolaborador del programa.

Mich Rubalcava / Redes sociales

Te podría interesar: Mich Rubalcava explota contra Ferka tras recibir mensajes “amenazantes”: “Es problemática y mitotera”

¿Cómo fue la pelea entre Mich Rubalcava y un exintegrante de ‘Venga la alegría’?

Como se sabe, Mariano Sandoval y Mich Rubalcava formaron parte de ‘Venga la alegría’ en su momento. El periodista dejó el programa en octubre de 2023, a tan solo 8 semanas de haber ingresado. Unos meses después, en abril de 2024, el cocinero también le dijo adiós al matutino tras una década de colaboración.

Ambos siguieron rumbos distintos tras su salida. Mariano se incorporó poco después al programa ‘Hoy’, mientras que Mich se enfocó en sus proyectos personales y actualmente tiene su propio pódcast en YouTube.

En la emisión más reciente de su canal, Rubalcava abordó la discusión entre Luz Elena González y algunos compañeros en ‘VLA’. Aprovechó para contar cómo fue su experiencia en el programa y dijo que se llevaba muy bien con la mayoría, a excepción de Mariano.

Relató que, presuntamente, el chef le “hacía caras” y solía “empujarlo” durante algunas dinámicas. Si bien dejó claro que, a su perspectiva, su excolega no era una “mala persona”, considera que lo “trataba de forma hostil” debido a que no le gustaba que hubiera “otro gay en el grupo”. También cree que Sandoval sentía celos de la amistad que formó con Luz Elena.

“Como que a él le gustaba ser el único gay del grupo. No es que Mariano sea mala persona… simplemente creo que a Mariano no le gustó que hubiera otro gay en el grupo. Luego me gané mucho la amistad de Luz Elena y él quería ser el único amigo de Luz Elena. Le daba corajillo. Me hacía carillas. En el juego, nos empezamos a pelear, no por el juego, sino porque me empujaba” Mich Rubalcava

Mencionó que, en su momento, se hartó de todo esto y lo confrontó de forma directa. Afirmó que, tras esto, Mariano comenzó a tratarlo un poco mejor: “Un día le dije: ‘A ver, ca…, ¿cuál es tu pe…?’ Así me le puse y desde allí ya nunca se metió conmigo. Ese es el tema con Mariano, pero no es que no sea mala persona”, indicó.

Hasta el momento, Mariano Sandoval no se ha pronunciado ante estos señalamientos. En tanto que los internautas ya han tomado bandos; algunos diciendo que Mariano siempre ha sido un “arrastrado que busca atención” y otros desacreditan el testimonio de Rubalcava.

¿Mich Rubalcava dejó ‘Venga la alegría’ por culpa del chef Mariano?

Cuando Mich Rubalcava salió de ‘Venga la alegría’, hubo mucha especulación. Se teorizó que el también conductor presuntamente había sido despedido del programa por “problemático”. No obstante, fue el propio periodista quien aclaró el motivo real en su momento.

De acuerdo con Rubalcava, él dejó el programa. Sostuvo que todo fue en buenos términos y que tomó la decisión debido a que no se acostumbró a la forma en la que se trabajaba en el matutino.

“Cuando tu escencia es una y no va acorde con ciertos lineamientos, lo mejor es irse. Es por el bien de los dos, nadie se enojó con nadie, nadie se peleó con nadie (...) No hubo amenazas, no hubo nada. Les mando un beso a todos mis compañeros conductores con los que estuve, a mis productoras Maru Silva y Mónica Alcaraz, que las adoro”, indicó.

Mich Rubalcava / Redes sociales

No te pierdas: Mich Rubalcava fue amenazado de muerte tras entrevistar a Daniela Parra: exhibe pruebas y denuncia

¿Por qué el chef Mariano Sandoval salió de ‘Venga la alegría’?

En su momento, Mariano Sandoval contó, en entrevista para TVNotas, si realmente dejó ‘Venga la alegría’ para irse a ‘Hoy’, como mucho se llegó a especular. El chef aseguró que su contratación en el matutino de Televisa se dio después de que renunciara a TV Azteca.

“Tuve la oportunidad de renunciar en tiempo y forma a Azteca. Se siguieron de manera prudente los procesos internos. Compartí públicamente que había renunciado. En ese momento, Andrea Rodríguez se enteró y se acercó a Tania Rincón para pedirle mi contacto. Ella sólo le pasó mi teléfono. Nada más”, resaltó.

También sostuvo que sentía la necesidad de buscar nuevas oportunidades: “El motor que me hizo tomar la decisión es que quería buscar nuevos caminos y otros panoramas. No fue por dinero, ni porque me sintiera estancado en mi carrera. Jamás. Tuve la suerte de cocinar todos los días una receta al público mexicano durante diez años”, indicó.

Mira: ¿Maxine Woodside hospitalizada por perder juicio con Ana María Alvarado? Michelle Rubalcava lo aclara