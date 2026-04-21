Patricio ‘N’ mete amparo por caso de presunto abuso a sus hijas: “Muchas personas que están desesperadas”

Patricio ‘N’ interpuso un amparo para que se revise su vinculación a proceso por el presunto delito de abuso contra sus hijas menores de edad, ¿qué dijo el conductor? Te contamos todos los detalles.

No te pierdas: Arturo Islas investigará muertes de animales en zoológico, responsabilidad de la alcaldesa de León

En medio del proceso legal, Patricio ‘N’ presenta un amparo que podría cambiar el rumbo del caso. / Redes sociales

¿Cómo empezó la polémica de Patricio ‘N’?

La polémica en torno a Patricio ‘N’ comenzó en 2021, cuando su expareja Aurea Zapata presentó una denuncia por violencia intrafamiliar. En el mismo proceso legal, se incluyeron señalamientos relacionados con un presunto abuso hacia sus hijas, lo que llevó el caso al ámbito judicial y generó atención pública en ese momento.

Tras darse a conocer la denuncia, Patricio ‘N’ respondió a las acusaciones y sostuvo que se trataba de una acción motivada por conflictos personales. De acuerdo con su versión, la situación estaría relacionada con una supuesta infidelidad que él habría descubierto, lo que, afirmó, habría detonado el conflicto entre ambos.

El caso permaneció sin avances públicos durante un periodo prolongado hasta abril de 2024, cuando se informó que autoridades emitieron una orden de aprehensión en su contra. Sin embargo, el presentador no fue detenido, luego de que su defensa tramitó un amparo que le permitió enfrentar el proceso legal en libertad.

No te pierdas: José Emilio Levy busca entrar a MasterChef México 2026 y pide apoyo: ¡Quiere su lugar en la cocina!

Patricio ‘N’ y Aurea Zapata enfrentan un caso legal por presunto abuso a sus hijas. / Francisco Mancera y Estefanía Ramírez/TVNotas

¿Por qué Patricio ‘N’ interpuso un nuevo amparo?

En medio de los diversos problemas del caso, Patricio ‘N’ dio a conocer durante una entrevista con Ventaneando que interpuso un amparo para revisar la demanda por la que se le vinculó a proceso en el caso de presunto abuso. Este recurso legal abre la posibilidad de analizar nuevamente si los elementos presentados por la autoridad fueron suficientes para continuar con el procedimiento penal, por lo que el desarrollo del caso dependerá de lo que determinen las instancias correspondientes en las próximas etapas.

“Sí, nosotros ya entregamos el amparo, ya se recibió y autorizó, ahora un juez de distrito tendrá la posibilidad de revisar de fondo por qué fui vinculado de la última acusación que recibió hace dos años y que se ratificó la semana pasada, ahora vamos a tener paciencia para que la autoridad revise si sigo vinculado o se me desvincula”, dijo Patricio ‘N’.

Además, hizo una manifestación con la asociación de padres “No más hijos rehenes” para exigir que se le permita ver y convivir con sus hijas. “Viendo caso por caso de muchas personas que están desesperadas, igual que un servidor de no poder ver a nuestras hijas y nuestros hijos”, comentó el conductor.

No te pierdas: ¿Mar Rendón fue “congelada”? Finalista de La academia denuncia boicot y Eugenio Derbez salió en su defensa

El caso de Patricio “N” entra en una nueva etapa tras interponer un amparo. / Redes sociales

¿Qué dijo Patricio ‘N’ sobre los casos de padres que no pueden ver a sus hijos?

Patricio ‘N’ habló de casos de famosos como Reynaldo Rossano, quién contó en entrevista para TVNotas los problemas que ha tenido con su exesposa, Karla Arreola. De acuerdo con la versión de la celebridad, su ex no solo le fue infiel, sino que ahora, tras el divorcio, obstaculiza la convivencia con sus hijos.

“Cada quién lo canaliza y lo ve de manera diferente, yo he tenido mucho contacto con Reynaldo, está destrozado, él está muy afectado por lo que le ha pasado durante los últimos tres años y él lo maneja desde un punto muy personal”, destacó el conductor.

También mencionó la situación que enfrenta Christian Nodal, que enfrenta un pleito legal con Cazzu hasta por el permiso de viaje de su hija, el cual fue concedido a la cantante argentina por las autoridades de su país en medio de la ausencia del cantante sonorense que enfrenta rumores de separación con Ángela Aguilar.

“Ni se diga del caso del cantante Christian Nodal, que es un caso con magnitud en toda Latinoamérica”, puntualizó Patricio ‘N’.

No te pierdas: Sandra Echeverria tiene justicia y reacciona al arresto de mujer que la estafó ¡Le quitó sus millones!