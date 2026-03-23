El actor Reynaldo Rossano acusa a su exesposa, Karla Arreola, de tener secuestrados... ¡a sus propios hijos!

Reynaldo Rossano (51 años) está resignado a no ver ni saber nada de sus 2 hijos menores, fruto de su segundo matrimonio, con Karla Arreola. Asegura que su exesposa ha influido negativamente en los jóvenes, motivo por el cual lo tienen bloqueado de todos los medios y no desean tener contacto con él.

Reynaldo Rossano, rompe en llanto, y relata que perdió a sus hijos / IG: @reynaldo_rossano

¿Qué dijo Reynaldo Rossano, ‘el Papirrín’, sobre las actitudes de su exesposa?

‘El Papirrín’, como también se le conoce a Reynaldo Rossano, lanzó duras críticas contra su expareja, a quien no quiere tener cerca. “No quisiera negociar con terroristas psicológicos, porque lo que ha hecho es secuestrarlos y manipular la mente. Lo sé porque jamás les hice daño, yo los respeté, los he amado, y ese cambio tan drástico no puede venir de otro lado sino de una manipulación mental. Lo único que me queda es desearle el bien, para que mis hijos estén bien”.

Recordemos que Reynaldo y Karla se divorciaron en 2021, tras 15 años de relación. En 2023, ella le interpuso una denuncia por pensión alimenticia, al asegurar que él dejó de cumplir con esta obligación durante 1 año.

El actor asegura que nunca les faltó nada a sus hijos y que siempre estuvo al pendiente para que fueran felices y no pasaran carencias. “Traté de ser responsable hasta donde más pude. Los cuidé, estuvieron conmigo hasta los 15 años el mayor y 14 la menor, pero ya de ahí los perdí”.

Expresó que no ha logrado superar su ausencia. “Me duele como padre. Siempre los voy a extrañar. Lamento profundamente haber formado una familia con esta señora. Jamás me imaginé que fuera tan interesada y que buscara tanto lo económico. Los 2 venimos de estrato social no favorecido, pero soy una persona de lucha; sin embargo, por venir de abajo no le voy a quitar el patrimonio a alguien. Ella, en lugar de trabajar y desarrollarse, trata de quitarme lo poco que poseo”.

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Reynaldo Rossano, ‘el Papirrín’ / Alejandro Isunza y archivo TVNotas

¿Hay algún conflicto legal entre el actor Reynaldo Rossano y su exesposa, Karla Arreola?

El comediante, Reynaldo Rossano, confiesa que sigue abierto un juicio, el cual ya tiene algunos años. “Legalmente no puedo hablar mucho de esto, ya que estoy apercibido por el juez de que no hable nada del caso en ningún medio público, porque incluso eso lo solicitó ella para amarrarme las manos y no decir nada. Hasta el momento, no hay ningún tipo de sentencia. Ella ya no puede decir mucho, porque uno ya es adulto y la jovencita está a punto de serlo, y uno, como padre, ya pierde cualquier facultad con ellos”.

Desde hace 3 años, ‘el Papirrín’ no han tenido ningún tipo de comunicación con sus hijos: “He buscado contactarlos, pero han expresado que no quieren, entonces a ver si al rato no es perjudicial, porque me vayan a acusar de acoso, o no sé”.

Ante esta difícil situación, expresó: “Solo me queda respetar lo que piden y esperar que ellos se acerquen, porque no quiero incomodar. He llorado muchas veces. Me conmueve hasta la fecha no poderlos abrazar. Su mamá me arrebató muchos momentos importantes en los que quise y quisiera estar presente, pero ya no puedo regresar el tiempo”.

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Reynaldo Rossano y su exesposa, Karla Arreola / Alejandro Isunza y archivo TVNotas

¿Qué mensaje manda el actor Reynaldo Rossano a sus hijos, en busca de reconciliación?

Reynaldo Rossano, quien participó en La hora pico, espera que en algún momento se dé esa reconciliación y puedan darse un abrazo, no sin antes platicar muchas cosas que ambas partes deben aclarar.

“Habrá muchas cosas que reconstruir. Deberíamos ir a terapia, porque hay situaciones donde tanto ellos como yo estamos lastimados. Tampoco podemos decir que no pasó nada, pero yo estoy abierto al diálogo, a entender qué pasó”.

Les manda un mensaje del fondo de su corazón: “Quisiera decirles que los amo, que quisiera abrazarlos. Esta situación es triste, porque sé que se quitaron mi apellido en redes sociales, pero no legalmente. Su hermano mayor (Diego, a quien tuvo en una relación anterior) los trató de buscar, pero lo bloquearon. Él no tiene nada que ver. Lo peor es que todos nos llevábamos bien”.

Pese a todo, Reynaldo considera que la verdad siempre sale a flote: “No hay nada que el tiempo no descubra, aclare, y yo esperaré a que suceda. Si no pasa nada, me quedaré con el sabor de boca de que hice todo lo mejor posible”.

Por último, nos cuenta qué proyectos tiene en puerta, ya que el trabajo ha sido una parte fundamental para olvidar un poco toda la situación familiar que le afecta. “Estuvimos grabando una serie que se llama Tal para cual, y este año se pausó, entonces esto me sirve para entregarme al 100 al sindicato de la Asociación de Actores y avanzar en las necesidades que requiere”.

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Diego, hijo mayor de Reynaldo Rossano / Alejandro Isunza y redes sociales

¿Cuáles son los problemas que existen entre Reynaldo Rossano y Karla Arreola?

En 2021 se divorciaron y en 2023, ella lo demandó por la pensión alimenticia , debido a que el actor supuestamente dejó de pagarla.

, debido a que el actor supuestamente dejó de pagarla. Él se defendió e interpuso una demanda por abuso infantil, ya que sus hijos le dijeron que su mamá supuestamente abusaba de ellos. Se desestimó, porque presuntamente al comparecer ante el juez los menores negaron los cargos .

. La demanda por la pensión continúa abierta.

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