Valentino Lanús destapa detalles de su vida privada ¿Adiós a lo íntimo y las mujeres?

Valentino Lanús lleva años alejado de los foros y los reflectores, sin embargo, ahora no sorprendió por eso, sino porque respondió si practica el celibato, ¿qué dijo el actor? Te contamos todos los detalles.

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Valentino Lanús revela si eligió el celibato y sorprende con lo que dice sobre su vida. / Facebook: Valentino Lanús

¿Valentino Lanús practica el celibato?

El actor Valentino Lanús reveló que desde que se retiró de la actuación se dedicó a entrenar y a cuidar más su energía, por lo que recordó cuando se fue a la selva por unos años a meditar.

“Desarrollé una práctica en este retiro de 15 años que me interné en la selva, me fui a meditar y que me fui a entrenar, desarrollé unas prácticas a la experiencia del ser y el cuerpo”, dijo en entrevista con medios.

Ante esto, relató que sí, él se encuentra en celibato al igual que Cristian Castro, quién recientemente dio a conocer que se retiró de la vida íntima, pero que quería tener una novia y ponerle el anillo. ¡Por eso no le dice adiós a las mujeres!

"(El celibato) puede entrar, yo ahorita estoy ahí, puedes tomar el control de ello, hay prácticas como la medicina tradicional china en donde puedes mantener una relación sin que haya esa pérdida de energía, existen mecanismos”, dijo Valentino Lanús.

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Valentino Lanús se retiró de la actuación cuando estaba en la cima del éxito. / IG: @valentinolanus_

¿Qué es el celibato?

El celibato es la condición de una persona que no contrae matrimonio. De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), en su acepción canónica se define como la “elección voluntaria y libre de no adquirir un vínculo matrimonial y de vivir la continencia sexual por un motivo religioso”.

En este sentido, el celibato implica tanto la decisión de no casarse como la práctica de la abstinencia sexual, generalmente vinculada a convicciones religiosas o espirituales. Esta elección se ha mantenido en distintas tradiciones, especialmente dentro de instituciones religiosas donde forma parte de normas o compromisos asumidos de manera personal.

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¡Impacta con su verdad! Valentino Lanús habla del celibato y su vida actual. / IG: @valentinolanus_

¿Valentino Lanús regresa a la televisión?

Valentino Lanús habló sobre un posible regreso a la televisión, aclarando que actualmente mantiene un estilo de vida alejado del espectáculo. El actor explicó que desde hace tiempo se retiró y que únicamente participa en ocasiones necesarias, priorizando su tranquilidad y la dedicación a su familia.

“No (extraño los medios), estoy en otra forma de vida completamente. Desde hace mucho tiempo me retiré y solo en ocasiones necesarias, regresamos, pero tengo una vida muy tranquila, feliz y dedicado a ser papá”, destacó Lanús.

El actor dejó claro que no tiene planes concretos y que el futuro depende de circunstancias que aún no se definen: “Mi regreso no es un no rotundo porque solo Dios sabe el camino dónde nos va a poner, pero estoy en otra historia. No me gustan las historias, no me gusta el medio y lo que se maneja, no es un mundo que me es atractivo”, mencionó, explicando su perspectiva sobre la industria y su decisión de mantenerse al margen.

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