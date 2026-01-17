Christian Nodal ¡despreciaría a sus papás! Los excluye de la lista de la gente que lo quiere, VIDEO

El cumpleaños número 27 de Christian Nodal se convirtió en un evento que dio de qué hablar. El cantante sonorense eligió Zacatecas como sede de una celebración que se extendió por tres días y que reunió a amigos cercanos y a la familia Aguilar, en lo que él mismo bautizó como el Nodal Fest. Música, tradición y convivencia marcaron el festejo, que rápidamente acaparó la atención. ¿Lo que más llamó la atención? ¡La ausencia de sus padres! Él ya habló.

Esto habría costado el caballo que Ángela Aguilar le regaló a su esposo Christian Nodal por su cumpleaños / Captura de pantalla Canva

¿Cómo fue la celebración del cumpleaños 27 de Christian Nodal en Zacatecas?

Christian Nodal celebró su cumpleaños rodeado de música y tradiciones zacatecanas. El festejo incluyó una callejoneada por el centro histórico de Zacatecas, una de las actividades más representativas del estado, en la que participaron músicos, amigos cercanos y miembros de la familia Aguilar. La celebración se prolongó durante tres días, convirtiéndose en un evento privado pero ampliamente documentado en redes sociales.

Durante estos días, el cantante compartió momentos de convivencia, interpretaciones musicales y recorridos por la ciudad. La presencia de la dinastía Aguilar fue constante, lo que reforzó la imagen de cercanía entre Nodal y la familia de su esposa, Ángela Aguilar. Fotografías y videos difundidos en plataformas digitales mostraron al artista disfrutando del ambiente festivo y agradeciendo a quienes se sumaron al festejo.

En declaraciones captadas por Ventaneando, Nodal expresó su sentir sobre este nuevo año de vida:

“No le pido nada a la vida, hermano, la vida me lo da todo y, por eso, estoy bien feliz, compadre, con gente que me quiere”, Christian Nodal

También señaló que su mayor deseo era compartir el momento con quienes decidieron acompañarlo: “Yo estoy feliz de que vengan conmigo a disfrutar”. En redes se preguntaron si entre esa gente que lo quiere no están sus papás, pues brillaron por su ausencia.

¿Qué dijo Christian Nodal sobre la ausencia de sus papás en su cumpleaños?

Uno de los temas que más llamó la atención fue la ausencia de los padres del cantante en el Nodal Fest. De acuerdo con la periodista Adri Toval, Cristy Nodal y Jaime González habían confirmado su asistencia, pero cancelaron su presencia a última hora. Esta información fue difundida a través del canal de YouTube de la comunicadora y retomada por distintos espacios de espectáculos.

Según lo señalado por Toval, la cancelación fue inesperada y generó interpretaciones sobre un posible distanciamiento familiar.

“Los papás de Christian Nodal sí tenían pensado ir a la fiesta. Incluso, habían confirmado asistencia, pero de último momento cancelaron” Adri Tovar

Aunque el propio Nodal no dio detalles específicos sobre la ausencia de sus padres, sí dejó claro que se sentía agradecido con quienes estuvieron presentes. En sus declaraciones, insistió en que se encontraba feliz y tranquilo, rodeado de personas cercanas. “Yo estoy feliz de que vengan conmigo a disfrutar”, reiteró ante la prensa.

Hasta el momento, ni Cristy Nodal ni Jaime González han emitido declaraciones públicas sobre los motivos de su ausencia.

Papás de Christian Nodal cancelan su asistencia a la fiesta organizada por la Dinastía Aguilar, aseguran / Redes sociales y canva

¿Qué papel tuvo la familia Aguilar en el festejo de Christian Nodal?

Mientras la ausencia de los padres del cantante generaba comentarios, la familia Aguilar se mantuvo como un apoyo visible durante la celebración. Ángela Aguilar, esposa de Christian Nodal, destacó la importancia del festejo no solo en lo personal, sino también en lo cultural, al compartir con el cantante tradiciones propias de Zacatecas.

“Nos agarraron de fiesta, yo estoy feliz de la vida. Para mí, estar en Zacatecas significa la vida. Yo soy representante cultural y traer a mi esposo a hacer una callejoneada, estamos contentos, felices, celebrando sus 27 con mis papás y amigos muy cercanos” Ángela Aguilar

La presencia de Pepe Aguilar y otros miembros de la familia reforzó la imagen de respaldo hacia el cantante. Durante los días de celebración, se les vio participando activamente en los recorridos y convivencias, lo que para muchos marcó el papel central que la dinastía Aguilar tiene actualmente en la vida personal de Nodal.

Además, en medio del festejo, la pareja adelantó que planea celebrar próximamente una boda religiosa, luego de haberse casado por la vía civil hace más de un año. Esta información se dio a conocer durante entrevistas realizadas en Zacatecas y sumó otro elemento de interés al cumpleaños del cantante.

