Proponen a Ernesto Laguardia para sustituir a Juan Soler en Sale el Sol

Tras la reciente salida de Juan Soler de ‘Sale el Sol’, ya han comenzado a circular varios nombres para que lo sustituyan, entre ellos, el actor Ernesto Laguardia, quien ya tiene experiencia frente a un matutino.

Recientemente, Alex Kaffie expresó sus deseos para que el también presentador supla a su ahora excompañero de conducción, alegando que ya tiene “ventaja” frente a otros conductores que podrían ocupar el lugar de Soler.

Aunque aclaró que, hasta el momento, ni la productora del programa o los ejecutivos de Imagen Televisión han solicitado su opinión sobre el tema, dejó en claro que, para él, no existe mejor opción que su colega.

“Ni Alejandra Luck, productora de Sale el Sol, ni los poderosos ejecutivos de Imagen Televisión han solicitado mi opinión, empero propongo al protagonista, entre otras, de la telenovela Quinceañera, para ocupar el lugar que también Mauricio Barcelata tuvo. Ernesto Laguardia tiene la ventaja que ya fue conductor de un matutino (Hoy)”, escribió Kaffie en un medio de circulación nacional.

Alex Kaffie sostiene que Ernesto Laguardia es el indicado para suplir a Juan Soler en Sale el Sol. / Facebook: Sale el Sol

Tras seis meses como conductor de ‘Sale el Sol’, Juan Soler se despidió del programa el pasado viernes y, entre lágrimas, aseguró que jamás iba a olvidar la grata experiencia que vivió junto al resto de los presentadores.

“Cuando empecé la aventura para trabajar seis meses con ustedes, nunca me imaginé lo que me iba a encontrar. Aprendí a amar a compañeros que no había visto antes, aprendí a respetar compañeros”, expresó.

Recordemos que Ernesto Laguardia tiene una vasta experiencia en el mundo de la conducción, incluyendo el programa ‘Hoy’, donde estuvo durante 10 años y se posicionó como uno de los presentadores más queridos por el público.

¿Por qué Juan Soler salió de ‘Sale el Sol’?

Luego del incómodo comentario de Juan Soler sobre las piernas de Mónica Noguera, se anunció que el también actor dejaba el programa, por lo que se comenzó a decir que el motivo de su salida sería justamente lo dicho hacia su compañera y las críticas que se desataron sobre ello.

No obstante, la propia Ana María Alvarado rompió el silencio y aclaró que Soler había decido renunciar por “cuenta propia”, desmintiendo que su adiós estuviera relacionada con sus palabras hacia la conductora.

“No va a salir por ese motivo Juan Soler, (él) sale de ‘Sale el Sol’ por decisión propia, porque él cuando entró (al programa) fue por 6 meses, ya lleva año y medio y él tiene otros proyectos como actor. No es porque lo castigaron ni nada de eso”, explicó hace poco.