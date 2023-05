¿Juan Soler se va de Sale el Sol por su comentario a Mónica Noguera?; Ana María Alvarado lo explica

“Fue un comentario de muy mal gusto que no debió haber hecho": Ana María Alvarado habla del polémico momento entre Juan Soler y Mónica Noguera en ‘Sale el Sol’.

En octubre de 2021, Juan Soler se integró al matutino de Imagen Televisión, ‘Sale el Sol’ como conductor, en medio de la celebración del quinto aniversario del programa.

Ahí, Juan Soler encontró el amor nuevamente en la conductora Paulina Mercado, tras su separación de la madre de sus hijas, Maky Moguilevsky y de haber intentado una relación con una exnovia.

Sin embargo, parece que el final de su participación en el matutino llegó en medio de una polémica, pues el pasado martes, Juan hizo un comentario hacia Mónica Noguera en ‘Sale el Sol’, que fue tachado de vulgar en redes sociales cuando Paulina elogió las piernas de su compañera diciendo “qué piernas tienes, qué bruta”, pero no esperaban que él agregara, “y se deben ver increíbles en los hombros de cualquiera, se deben ver impresionantes”.

Juan Soler hizo un comentario que fue tachado de “vulgar” en redes sociales / YouTube: Imagen Entretenimiento

En medio de esta polémica que envuelve al conductor, Gustavo Adolfo Infante reveló que Juan Soler saldrá del matutino, sin especificar las causas, lo que ha hecho que los rumores sobre que la razón de su salida del programa sería por el comentario lanzado hacia su compañera.

Sin embargo, Ana María Alvarado abordó el tema en su canal de YouTube y explicó, “no va a salir por ese motivo Juan Soler, (él) sale de ‘Sale el Sol’ por decisión propia, porque él cuando entró (al programa) fue por 6 meses, ya lleva año y medio y él tiene otros proyectos como actor. Va a hacer según nos cuenta, una película, una serie y otras actividades y es por eso que deja ‘Sale el Sol’, no es porque lo castigaron, no es por nada de eso, sale de este programa por lo que les estoy indicando”.

Igualmente, la compañera de Mónica Noguera y Juan Soler, habló de la controversia diciendo, “les voy a explicar, resulta que hubo una dinámica que hacemos siempre en ‘Trapitos al Sol’ y hubo un comentario que hizo Juan Soler que ¿para qué lo repetimos?, que no le gustó a la gente”.

Ana María Alvarado habla del incómodo momento en ‘Sale el Sol’ y explica el verdadero motivo de la salida de Juan Soler:

Ana María Alvarado opina que el comentario de Juan Soler hacia Mónica Noguera en ‘Sale el Sol’, fue de “mal gusto”

Para Ana María, el comentario de Juan también estuvo fuera de lugar y expresó, “Juan hizo un comentario que no era el mejor, un chiste de mal gusto y a la gente le molestó. Eso están en lo correcto, tienen toda la razón, no debió haber bromeado así. Hay que entender que ellos hacen bromas, no es lo correcto, de ninguna manera, ni lo protejo”.

“Sí fue un comentario de muy mal gusto que no debió haber hecho, lo hizo de broma pero fue una broma inadecuada. Yo entiendo que les haya molestado”, continuó diciendo, explicando también por qué esta mañana no estuvo en el programa, “no va a estar porque va a conducir un evento con Mónica Noguera pero el viernes se despide del programa”.