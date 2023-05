Juan Soler se va de Sale el Sol y entre lágrimas asegura: “No los olvidaré nunca”

El conductor de ‘Sale el Sol’ se vio involucrado en una reciente polémica, lo que muchos medios habrían asegurado, es la razón de su salida.

El pasado martes, Juan Soler se vio involucrado en una fuerte polémica debido a que hizo un comentario inapropiado en contra de su compañera Mónica Noguera, frente a su actual pareja Paulina Mercado, en el programa ‘Sale el Sol’.

Paulina Mercado halago las piernas de Mónica Noguera, por lo que Juan Soler lanzó una expresión que para muchos estuvo fuera de lugar por el horario y el espacio en el que se encontraban.

Tras el escándalo, Gustavo Adolfo Infante señaló que Juan Soler quedaría fuera del matutino, debido a los cambios que se tiene planeado realizar dentro de la televisora y hoy viernes 28 de abril, Juan Soler se despidió de los televidentes, pues quedaría fuera de este proyecto.

Tras un video emotivo que la producción le preparo para despedirlo, el argentino tuvo la oportunidad de despedirse de sus compañeros, asegurando lo gratificante que era todo lo que le habían enseñado, pues recordemos que el matutino le dio la oportunidad de incursiona en la conducción, siendo también el programa donde encontró el amor.

Al finalizar el programa Juan agradeció a sus compañeros y a la producción que hacen posible el matutino. / YouTube: @Imagen Entretenimiento



También hizo mención que el llegar hasta este punto había sido gracias a la aceptación de la gente, pues su contrato tan solo era por seis meses, tiempo que abarco más minutos en pantalla chica y le permitió poder apreciar y respetar a sus compañeros.

“Cuando empecé la aventura para trabajar seis meses con ustedes nunca me imagine lo que me iba a encontrar. Aprendí a amar a compañeros que no había visto antes, aprendí a respetar compañeros”, aseveró Juan Soler.

Como ultimo acto de amor frente a las cámaras, Soler agradecido por sobre todas las cosas a Sale el sol por encontrar a “la mujer de mi vida”, Paulina Mercado.

“Gracias por haberme permitido encontrar a la mujer de mi vida, muchas gracias Pau”, dijo Juan Soler.

Ante las palabras de su novio, la conductora Paulina Mercado aseguró que lo admiraba mucho y le dijo que siempre luchara por sus sueños.

“Te admiro por muchísimas cosas, me has enseñado a amar. Sabemos que tienes otros proyectos muy importantes, ve por tus sueños”, dijo Paulina Mercado.