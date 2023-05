Charlotte Lascurain pasará de tiktoker a actriz de telenovelas para una importante televisora

Charlotte Lascurain confesó que tendrá una colaboración con unas chicas trans.

Hace unos momentos entrevistamos a la tiktoker, Charlotte Lascurain, originaria de Hidalgo, quien se ha dado a conocer a través de sus plataformas digitales desde el 2016, en donde se ha encargado de subir vídeos sobre su familia, su vida privada y tips de belleza.

Sin embargo, el vídeo que la hizo viral fue cuando mencionó erróneamente la palabra ‘guaitechican’, un momento donde los internautas no lo dejaron pasar desapercibido y la convirtieron en tendencia.

Charlotte Lascurain se sinceró sobre su proceso hormonal / Instagram: @charlotte_lascurain15

Lascurain, abrió su corazón y confesó que tuvo que pedir ayuda psicológica y psiquiátrica para poder decirle a su familia y a sus seguidores que es una chica trans. “La verdad, considero que un proceso de transición, es un proceso complicado y el primer paso que tienes que dar es el de la auto-aceptación, porque a la persona que le costó aceptarse fue a mí misma...me acepto como soy y no me importan las críticas...yo fui a terapia psicológica y también psiquiátrica”.

De igual forma, Charlotte explicó cómo fue su proceso para hormonizarse y volverse una chica trans. “Es un proceso complejo, porque te tienen que hacer estudios de sangre para saber que no tengas ninguna enfermedad, porque hay chicas trans que al consumir hormonas, les hace mal...y el endocrinólogo tiene que hacer estudios previos para que todo vaya muy bien y una vez que salgan los resultados positivos, ahora sí se empieza con las hormonas”.

Por otro lado, la influencer mencionó el motivo por el cual se peleó con Yeri Mua. “Lo que pasa con esa mujer, cuando la vi por primera vez en las redes sociales pensé que era una chica trans, cuando ves a una chica trans es porque está muy arreglada, súper bien vestida y con las cirugías, y cuando vi sus vídeos pensé que era una chica trans, pero lo dije en buena onda...pero sí me veo más mujer que ella (ríe), no es cierto, es broma y los seguidores reaccionaron y se lo mandaron, pero yo la amo y soy su fan”.

Finalmente, nos reveló que tendrá una colaboración con unas chicas trans, pero cuando le preguntamos que si eran Las Perdidas, esto fue lo que respondió: “Se viene una colaboración con unas que me enojé y que también son trans, pero bueno equis (ríe) y se los dejo a su consideración, pero todavía no puedo hablar porque ellas son las que llevan la batuta y con un productor, pero son dos de ellas porque nunca las he conocido… Es un productor de una televisora, pero todavía no me da permiso de hablar”, concluyó.