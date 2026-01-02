Temblor en México hoy 2 de enero: Sismo de 6.5 en Guerrero se percibe intensamente en la CDMX

La mañana de este viernes, a las 7:58 horas, se registró un sismo que sorprendió a habitantes de varios estados del país y se percibió de manera intensa en la Ciudad de México.

¿De cuántos grados fue el temblor de hoy viernes 2 de enero?

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico tuvo una magnitud preliminar de 6.5, con epicentro a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero.

El temblor generó la activación de protocolos de seguridad en distintas zonas y provocó que miles de personas salieran de sus viviendas y centros de trabajo.

Desde Acapulco, la periodista Danielle Diturbide informó para “Despierta” que la intensidad del sismo fue inusual para la zona:

“Se sintió con muchísima intensidad, he vivido varios sismos en Acapulco y nunca lo había sentido así, toda la gente está fuera de los hoteles, he tenido la oportunidad y hasta ahora parece que saldo blanco en Acapulco pero habrá que esperar que salga más información cerca de las comunidades de San Marcos”.

Mira: Actor de Como dice el dicho y colaborador de Hoy vive susto en Japón tras fuerte terremoto: “No entendía nada”

Preliminar: SISMO Magnitud 6.5 Loc 15 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 02/01/26 07:58:15 Lat 16.70 Lon -99.49 Pf 10 km pic.twitter.com/NsZ1ffheAn — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 2, 2026

¿El sismo de hoy dejó daños o heridos en Guerrero o la CDMX?

Durante la transmisión también se señaló que, en la zona turística de Acapulco, se reportaron vidrios rotos, aunque sin afectaciones mayores hasta el momento.

En cuanto a la Ciudad de México, las autoridades y servicios de emergencia realizaron recorridos de revisión tras la activación de la alerta sísmica. Hasta ahora, el balance es positivo, como lo confirmó Lalo Salazar al aire:

“Afortunadamente hasta este momento no hay reporte de daños en la Ciudad”.

Las autoridades continúan con el monitoreo en Guerrero, especialmente en comunidades cercanas al epicentro, para descartar afectaciones y brindar apoyo en caso de ser necesario.

De acuerdo con Miriam Urzúa, Secretaria de gestión integral de riesgos PC reportó a Despierta que se están realizando los monitoreos: “Están revisando en todas las alcaldías y podemos decir que no hay daños en CDMX hasta este momento”.

Mira: Mhoni Vidente predice que México vivirá meses “movidos” por sismos y volcanes, ¿otro susto?