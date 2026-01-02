Mhoni Vidente predijo el sismo en México de hoy 2 de enero de 2026: ¿Cómo y cuándo lo dijo?

El sismo de este viernes 2 de enero que surgió en punto de las 7:58 de la mañana generó pánico en la capital del país y otros puntos de la república. El sismo alcanzó una magnitud de 6.5 y fue perceptible en diversas entidades del país. El evento no solo generó momentos de tensión entre la población, sino que también reavivó una predicción realizada días atrás por Mhoni Vidente, quien aseguró que el 2026 estaría marcado por una intensa actividad sísmica y volcánica a nivel mundial. ¿Qué más dijo?

Cazzu estaría embarazada en 2026: Mhoni Vidente anticipa bodas y bebés en los famosos / Redes sociales

¿Cuál fue el epicentro del sismo de hoy 2 de enero en México?

El primer sismo del 2026 se registró a las 7:58 de la mañana de este viernes 2 de enero, momento en el que la alerta sísmica se activó en la capital del país y zonas aledañas. Como indican los protocolos de protección civil, familias completas evacuaron sus viviendas, mientras que trabajadores y estudiantes hicieron lo propio en oficinas, fábricas y centros educativos.

El epicentro, se localizó en San Marcos, Guerrero, y rápidamente circularon vídeos del movimiento telúrico que azotó a nuestro país. Protección Civil y autoridades estatales iniciaron recorridos de supervisión para descartar daños estructurales.

Este movimiento telúrico se convierte en el primero de relevancia del año y ocurre apenas dos días después de que diversas plataformas retomaran las advertencias de Mhoni Vidente sobre un 2026 particularmente activo en fenómenos naturales.

Mira: Mhoni Vidente enciende las alertas: predice frío extremo en México y un posible sismo ¡antes de esta fecha!

Sismo México: Este es el raro suceso que aseguran anunció el sismo de este viernes 2 de enero: ¿Cuál es? / Redes sociales y canva

¿Por qué aseguran que Mhoni Vidente predijo el sismo de hoy 2 de enero?

Fue el pasado miércoles 31 de diciembre, durante el programa “Pregúntale a Mhoni”, transmitido a través de las redes sociales de El Heraldo de México, cuando Mhoni Vidente lanzó una advertencia que hoy cobra fuerza. En su mensaje, aseguró que el 2026 sería “el año volcánico y de sismos”, caracterizado por un reacomodo de energías y cambios importantes en el planeta.

El año 2026, va a ser el año volcánico y de sismos, va a ser el año completamente de mover las energías, se van a mover las coordenadas de la tierra porque definitivamente vamos a estar cambiando el clima… hay que tener conciencia de cuidar la naturaleza, los animales y el medio ambiente, va a ser un año completamente volcánico. Mhoni Vidente

La vidente enfatizó que estos fenómenos no se limitarían a un solo país, sino que afectarían distintas regiones del continente americano, por lo que llamó a la población a mantenerse alerta y a fortalecer la cultura de la prevención ante desastres naturales.

Te puede interesar: Mhoni vidente predice fecha y hora de los sismos que habrá en México en el mes de septiembre ¿Qué días serán?

¿Se pueden predecir los sismos o qué dice a ciencia?

Es importante subrayar que, de acuerdo con especialistas en sismología, actualmente no existe ningún método científico capaz de anticipar con exactitud cuándo, dónde o con qué magnitud ocurrirá un sismo . A pesar de los avances tecnológicos y del monitoreo constante de la actividad tectónica, la predicción de movimientos telúricos sigue siendo imposible.

Lo que sí se ha logrado desarrollar es la detección casi inmediata de los temblores una vez que estos se originan. Gracias a instrumentos como los sismógrafos y acelerógrafos, es posible registrar las vibraciones del suelo en tiempo real y emitir alertas tempranas que permiten ganar segundos valiosos para que la población pueda resguardarse.

Estos sistemas no evitan los sismos, pero sí contribuyen de manera significativa a reducir riesgos, prevenir accidentes y salvar vidas. Por ello, los expertos insisten en la importancia de la prevención, la educación y el fortalecimiento de los protocolos de seguridad.

Tal vez te interese: Actriz de contenido exclusivo grabó un video que se hizo viral durante un sismo en CDMX