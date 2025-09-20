Mhoni vidente predice fecha y hora de los sismos que habrá en México en el mes de septiembre ¿Qué días serán?

Mhoni vidente lanzó el tarot y predijo la fecha, hora y magnitud de los sismos que supuestamente habrá en septiembre en México. La famosa astróloga encendió las alarmas en redes sociales por sus recientes predicciones. ¿Temblará?

Cabe señalar que septiembre se ha convertido en un mes trágico y nostálgico para todos los mexicanos. Esto debido a los sismos que ocurrieron específicamente el día 19 de 1985 y 2017. Esto ha llevado a que las personas especulen sobre la posibilidad de que tiemble en México en estos días. Ahora, Mhoni vidente respondió a dichos rumores y dio a conocer qué días presuntamente temblará.

Mhoni Vidente revela que habrá sismo en la CDMX / YouTube / Pixabay

¿Qué pasó el 19 de septiembre de 1985 y 2017 en México?

El 19 de septiembre está marcado en la memoria de México por dos tragedias sísmicas ocurridas en diferentes décadas:

19 de septiembre de 1985

Un terremoto de magnitud 8.1 sacudió la Ciudad de México a las 7:19 de la mañana.

sacudió la Ciudad de México a las 7:19 de la mañana. Su epicentro fue en la costa de Michoacán , pero la capital fue la más afectada.

, pero la capital fue la más afectada. Se estima que murieron más de 10 mil personas (aunque cifras no oficiales hablan de hasta 30 mil).

(aunque cifras no oficiales hablan de hasta 30 mil). Miles de edificios colapsaron, entre ellos hospitales, escuelas y viviendas.

Fue un parteaguas en la historia del país: detonó la organización ciudadana en labores de rescate y marcó cambios en políticas de protección civil.

19 de septiembre de 2017

Exactamente 32 años después, un terremoto de magnitud 7.1 sacudió a México a las 13:14 horas.

sacudió a México a las 13:14 horas. El epicentro estuvo en los límites de Puebla y Morelos, pero nuevamente la Ciudad de México fue de las más dañadas.

Más de 370 personas perdieron la vida y miles resultaron heridas.

y miles resultaron heridas. Decenas de inmuebles colapsaron, entre ellos la escuela Enrique Rébsamen , donde fallecieron 19 niños y 7 adultos.

, donde fallecieron 19 niños y 7 adultos. La tragedia ocurrió el mismo día en que se realizaba el simulacro nacional en memoria del sismo de 1985, lo que dejó una huella simbólica aún más fuerte.

¿Qué días y a qué hora temblará en México en el mes de septiembre, según Mhoni vidente?

En medio de la incertidumbre sobre los sismos que podrían ocurrir en septiembre en México, Mhoni vidente, pitonisa cubana, señaló que estos movimientos telúricos, supuestamente, sí se presentarán este mes. ¡Reveló fecha, hora y hasta magnitud!

A través de uno de sus programas de YouTube, Mhoni vidente lanzó el tarot y predijo:

“Los sismos van a ser los días 14, 19 o 21. Hay que estar atentos; van a salir de Oaxaca o Michoacán, 6.6 o 7.1 y va a ser temprano como a las 12:10, 12:13 o la 1:13” . Mhoni vidente

“Va a ser el puro susto, nada grave”, agregó Mhoni.

Mhoni vidente señaló de cuánta magnitud serán los sismos en México. / Redes sociales

Además del sismo, Mhoni señaló que, posiblemente, el 21 de septiembre habrá un eclipse solar.

“La era del signo de Virgo es en la que pasa todo: ciclones, huracanes, sismos... Siempre da paso a nuevos comienzos”, señaló.

Aunque no existe forma de predecir con exactitud cuándo sucederá un sismo, las visiones de Mhoni Vidente se han tomado como una especie de guía para anticipar un posible movimiento telúrico, con la intención de estar prevenidos y reducir riesgos.

Así lo dijo Mhoni vidente:

¿Cómo fue el simulacro nacional hoy, 19 de septiembre?

Hoy, viernes 19 de septiembre de 2025, millones de mexicanos participaron en el Segundo Simulacro Nacional, con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención ante sismos, justo en la fecha en la que se recuerdan los terremotos de 1985 y 2017.

En punto de las 12:00 horas, sonó la alerta sísmica en más de 14 mil altavoces instalados en la Ciudad de México, además de activarse en radios, televisoras, plataformas digitales y, por segundo año consecutivo, en teléfonos celulares.

Simulacro Nacional.



Desde 1985 los mexicanos comenzamos una cultura de protección civil y prevención. Con estos ejercicios fortalecemos los protocolos de acción en casos de sismo.



Así fue la participación ciudadana en la capital del país.



La hipótesis planteada para el ejercicio fue un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, lo que obligó a evacuar oficinas, escuelas, hospitales, centros comerciales y edificios habitacionales en estados como:

CDMX,

Estado de México,

Puebla,

Morelos,

Guerrero,

Oaxaca,

Colima,

Tlaxcala,

Guanajuato y

Veracruz

Al momento, a lo largo de hoy, 19 de septiembre, no se ha reportado un sismo en México, tal como lo predijo Mhoni vidente.