Wendy Guevara arremete contra Mhoni Vidente por decir que no tiene talento: “Infórmate bien”; VIDEO

Recientemente Moni Vidente lanzó duros comentarios contra Wendy Guevara en una de sus predicciones, remarcando que la influencer no tiene talento. Sin embargo, la respuesta de Wendy no se hizo esperar y se le fue con todo a Mhoni: “Si eres tan chismosa, infórmate bien”. ¿Qué dijo?

¿Qué dijo Mhoni Vidente de Wendy Guevara?

Durante su segmento de la semana pasada en el programa de ‘El heraldo México’, a Mhoni vidente le preguntaron sobre los rumores de que Wendy Guevara planea iniciarse en la santería para tener mejores oportunidades en su carrera.

La vidente señaló que Wendy pudo haber perdido su fama tras regresar de Miami y aprovechó para arremeter contra la ganadora de ‘La casa de los famosos':

“Wendy, sabemos que hay altas y bajas, y que tenemos que ponernos a preparar. En la vida tienes que ser consciente de que la gracia se acaba y el talento tiene que prevalecer. Pero no hablemos de talento, porque no hay”.

Respecto a la posibilidad de que Wendy se inicié en la santería, Mhoni se mostró indiferente: “A mí qué".

¿Qué le respodió Wendy Guevara a Mhoni Vidente?

Wendy Guevara no se quedó callada y estalló contra Mhoni Vidente cuando se enteró de sus comentarios, alegando que estos fueron dichos con todo y saña, desde la envidia y el coraje: “Ay, yo no sé por qué habló tan feo de mí, esta tal Mhoni. Lo dijo como con coraje, con envidia”.

La influencer también señaló que ni siquiera conoce a la vidente y por lo tanto la respeta, pues no sabe qué tipo de persona sea. Sin embargo, enseguida arremetió contra su habilidad de vidente:

“Me parece muy estúpido, porque dijo: ‘Ay, sí, te fue mal. Hay altas y bajas’. No me fue mal en Miami, mi amor. Si fueras tan vidente como dices, y tan inteligente... ya te tuviera la NASA allá investigando”.

Wendy reafirmó que no le fue mal en Miami pues “facturó superbién” y remató con: “si eres tan chismosa, infórmate bien”, pues de acuerdo con la integrante de ‘Las perdidas’, ella siempre dijo que sólo se iría dos meses y medio, ya que regresaría a México por un proyecto.

Por último, la exconductora de ‘Desiguales’ le mandó bendiciones a Mhoni, pero también dejó en claro que no le importa nada de lo que diga ni le interesa conocerla.

¿Cuáles son los próximos proyectos de Wendy Guevara?

Lo cierto es que Wendy Guevara parece muy segura sí misma y de su carrera, pues en este mismo mes en entrevista con Edén Dorantes, reveló que estaba en platicas con una importante televisora para un proyecto “muy padre”:

“Vengo a dos juntas de trabajo donde me están ofreciendo algo muy padre y la verdad no puedo decirte, hasta que me den luz verde de poder decir y que se haga el proyecto, que me digan ‘no pues sabes qué mi Wendy, pues claro'; entonces ya ahí voy a andar de chismosa platicándoles”, declaró la influencer.

Hay fuertes rumores de que conducirá la nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’, pero también, Wendy Guevara acaba de confirmar que debutará como actriz en una telenovela:

“Me ofreció algo muy bonito, una participación especial y pues lo voy a hacer, con todo el ánimo del mundo. Espero que les guste”, comentó Wendy al respecto de una productora de telenovelas en una entrevista para ‘Hoy’. No dio más detalles, pero aseguró que está muy emocionada por este proyecto.