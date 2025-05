Nicola Porcella reacciona a rumores de que Wendy Guevara sale con un casado; ¿Confirma que es la otra?

Hace unos días, el nombre de Wendy Guevara sonó con fuerza en las redes pues una mujer la acusó de presuntamente haberse entrometido en su relación. Aunque la influencer y ganadora de ‘La casa de los famosos México’ no se ha pronunciado, la prensa nacional habló con su gran amigo Nicola Porcella. ¿Qué dijo él sobre esta nueva polémica?

El conductor contestó a los cuestionamientos sobre los últimos rumores que rondan a Wendy. / Redes sociales.

¿Quién es el presunto hombre casado con quien Wendy Guevara tendría una relación?

En una entrevista reciente, Wendy explicó que conoció a un misterioso hombre mientras estaba en un antro. Sin embargo, dejó ver que la interacción fue más allá de la charla y llegaron a tener una conversación más personal.

Posterior a esto, una usuaria de TikTok, identificada como Bianca realizó un video que publicó en su cuenta y refirió que el hombre al que se refería Wenddy era su esposo. Así lo dijo:

“Cuando esto paso yo estaba de viaje. Mi esposo me comentó que Wendy Guevara había ido a su trabajo y que le había dado propinas y que le había gustado mucho él... Cuando yo veo el primer video donde están compartiendo, evidentemente me sentí muy mal, pero yo ya sabía que se habían conocido. El detalle aquí es que recientemente, me han seguido enviando videos donde ella en un pódcast insinúa que pasó otra cosa... Ella dice que él fue el que la buscó y la invitó a un after... Lo único que quiero saber es la verdad. ¿Quién busca a quién?”

Además del cuestionamiento de Bianca, también se ha señalado que Wendy habría tenido algunas citas con un integrante de los ‘Wapayasos’. De esto, habló Nicola Porcella.

Wendy Guevara

¿Qué dijo Nicola Porcella acerca de los rumores que acusan a Wendy Guevara de salir con un hombre casado?

Como todo un caballero y sacando las garras por su querida amiga, Nicola puso un alto a los rumores y dijo que él ha visto la interacción con uno de los presuntos involucrados. Desde su perspectiva, solo es gente que buscaría colgarse la fama de la popular influencer.

“No es su pareja, trabajen, las cosas no se ganan así. A Wendy le ha costado tanto trabajo estar dónde está. Que dejen de estar jodiéndola, ¿por qué no valoran lo que hace Wendy por todos, no sólo por la comunidad? Para mí ver, Wendy es un ejemplo de superación. Nunca ha sido egoísta. La he visto millones de veces con Ian (wapayaso), son amigos”

Finalmente, agregó:

“No voy a hablar de nadie que ya no esté con ella. Me molesto un poquito, pero hay gente que se aprovecha el momento. Fácil es llegar pero difícil es mantenerse y Wendy y yo estamos trabajando en eso, que venga gente a querer meternos el pie, como amigo siempre la voy a salir a defender”.

Nicola y Wendy han formado una gran dupla desde que compartieron en ‘La casa de los famosos México’. / Redes sociales.

¿Qué reacciones han generado los rumores sobre Wendy Guevara y sus supuesta salidas con casados?

La popular influencer trans cuenta con un gran apoyo en redes sociales, pues sus fans no dudaron en también defenderla. Al igual que Nicola, coincidieron en que no es más que gente intentando aprovecharse de su fama.