Nicola Porcella revela grave condición de salud genética ¿Está enfermo?

Nicola Porcella, que ha sido recientemente relacionado a Karime Pindter después de que protagonizara un breve coqueteo con la influencer, llamó la atención de la prensa al ser captado en camino en médico, ¿qué condición lo llevó a consultar a especialistas?

De acuerdo con las palabras de Porcella, la razón de su visita fue un chequeo de rutina. Sin embargo, las alarmas saltaron cuando se comparó su situación con la de Yolanda Andrade en el programa ‘De primera mano’.

¿Qué condición genética tiene Nicola Porcella?

Nicola, que quedó en segundo lugar dentro de ‘La casa de los famosos México’, causó angustia a los reporteros que cuestionaron por qué había tenido que ir al médico. El peruano recordó que su papá sufre de aneurismas, por lo que prefiere tener vigilancia médica constante.

“Tuve que hacerme un chequeo, un análisis pero todo bien. Yo conté que mi papá sufre aneurismas, entonces, dicen que es hereditario, dicen que se salta una generación, yo prefiero que se me quede y que salte a mi hijo”, sentenció

“A ver, no tengo 20, los 37 pesan. Un aneurisma es el crecimiento de la vena o de la arteria, tiene uno operado y otro que lo tiene controlado, por eso te dan los derrames, por seguridad yo hablo siempre con mi papá, tomaba muchos energizantes, y cosas para el gimnasio, me hago chequeo por eso, prefiero estar bien llevado con el doctor, no hacerlo a lo loco”, dijo Nicola.

¿Qué es un aneurisma y cómo se diagnostica?

Un aneurisma es una dilatación anormal en la pared de un vaso sanguíneo, comúnmente una arteria, que forma una protuberancia o abombamiento. Esta dilatación se produce debido a una debilidad en la pared del vaso, y si crece demasiado, puede romperse, causando una hemorragia potencialmente mortal. Yolanda Andrade compartió que padece está condición.

Los aneurismas pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo, pero son más comunes en la aorta (la arteria principal que sale del corazón) y en el cerebro, explica Mayo Clinic en su sitio web.

En la mayoría de los casos, los aneurismas no producen síntomas hasta que crecen o se rompen. Sin embargo, si un aneurisma presiona los nervios u órganos circundantes, puede causar dolor, debilidad o cambios en la visión.

¿Qué decisión tomó Nicola recientemente respecto a su salud?

Nicola aparecerá próximamente en su segunda telenovela, ‘Amanecer’ del productor Juan Osorio. Sin embargo, hace unos días reveló que para lograr una interpretación más realista tomó una decisión que llenó de angustia a sus seguidores, el actor confesó en su pódcast con Wendy Guevara que tomó una decisión arriesgada: “Es por el personaje. Es que no estoy tomando mis antidepre... Los dejé de tomar justo para el papel”.

“Te ves bien dejado. Te ves bien mal”, respondió en tono de broma Wendy, quien añadió: “Ay, siento que el señor Juan Osorio te hizo la gatada... y dijo: ‘Mete a Nicola, pero que no se tome la pastilla’”, bromeó