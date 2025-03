Yolanda Andrade: Filtran que su tratamiento no estaría dando resultados

La salud de Yolanda Andrade sigue siendo motivo de preocupación, pues recientemente se reveló que el tratamiento que sigue para tratar su aneurisma cerebral no estaría dando los resultados esperados.

¿Yolanda Andrade murió?

Hace unos días, la conductora fue protagonista de un lamentable rumor que aseguraba su fallecimiento. Sin embargo, su familia y la producción de su programa ‘Montse & Joe’ se encargaron de desmentir la noticia. Posteriormente, Yolanda reapareció y aclaró la situación comentando que, aunque su estado de salud sigue siendo delicado, no había sufrido una recaída.

“Había una confusión de que yo había entrado a la clínica por una recaída, pero yo no tuve una recaída. Nada más quería aclarar que hubo una confusión”, declaró Andrade visiblemente cansada dejando ver que está en el proceso de recuperar su salud poco a poco.

Te puede interesar: Yolanda Andrade reaparece por videollamada ante falsa noticia de su muerte ¿cómo está?

Yolanda Andrade apareció en una videollamada para desmentir su muerte / Instagram

¿El tratamiento de Yolanda Andrade no está funcionando?

A raíz de esta preocupante noticia, según el periodista Carlo Uriel, la evolución de la conductora no ha sido la esperada lamentablemente, aunque esto no representa hasta el momento un riesgo mayor: “Lo que supe extraoficialmente es que el tratamiento para el aneurisma cerebral que ella padece no está funcionando como esperaban. No ha tenido el panorama que esperaba, no quiere decir que está mal, porque no está mal, no es un panorama catastrófico, pero no está avanzando como se esperaba con los tratamientos médicos”, explicó.

No te pierdas: Yolanda Andrade regresa a ‘Montse & Joe’, pero preocupa su dificultad al hablar

Yolanda Andrade confirmó que el aneurisma está afectando su ojo. / Facebook: Moe y Joe/Pixabay

Recordemos que desde finales del año pasado, la conductora Yolanda Andrade ha estado viajando a Los Ángeles para realizarse estudios y recibir atención especializada. Esto se debe a que, tras su diagnóstico, comenzó a presentar dificultades para hablar y realizar algunas de sus actividades diarias.

A raíz de su enfermedad, la conductora se ha ausentado varias veces del programa que tiene en Unicable, ‘Montse & Joe’, incluso después de haber intentado regresar tras la celebración del aniversario del programa. Aunque en un momento se mostró con ánimos de retomar su trabajo y carrera, su estado de salud la ha obligado a seguir en reposo y la productora ya confirmó que Yolanda no regresará hasta que no esté bien, y no importa cuánto tiempo le lleve.

Puedes ver: Predicciones 2025 de famosos: ¿Qué viene para Yolanda Andrade, Héctor N, Ricardo Peralta y más?