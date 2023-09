Wendy Guevara le dice sus verdades a Ferka y Jorge Losa, por hablar mal del Infierno; ella responde

Ferka no se quedó callada y le dedicó polémicas declaraciones a Wendy Guevara y al team Infierno.

Wendy Guevara dio a conocer su inconformidad al escuchar que los exparticipantes de La casa de los famosos México (LCDLF), María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, y su novio, Jorge Losa, asumieron que todos los integrantes del team Infierno le tendrían “envidia” al actor por su éxito con el tema Pégate pa’ mí.

La integrante de ‘las Perdidas’ se dio a la tarea de propagar las palabras de la actriz con todos los de su equipo de LCDLFM. Apio Quijano, Sergio Mayer y Poncho de Nigris reaccionaron sorprendidos, incluso, el primero desconocía la existencia del nuevo tema del español.

Wendy Guevara se convirtió en una de las participantes favoritas para ganar La casa de los famosos, mientras Ferka no corrió con la misma suerte, pues recibió varias críticas del público. / Instagram: @ferk_q/ @wendyguevaraoficial

Eso no es todo. La influencer le dijo sus verdades a Ferka y Jorge, en pleno programa en vivo. Donde destacó las debilidades de María Fernanda en el reality.

“Ahorita que me preguntaban eso de Ferka, ellos hicieron un video en donde dicen que nosotros, los del team Infierno, estamos muy atacados, por el éxito de la canción y dije: ‘ay, va, entonces, junto con Shakira de la mano su éxito’”, dijo Wendy, a modo de burla, en Monterrey al día.

Ferka y Jorge Losa derrocharon amor y ternura en el video de Pégate pa’ mí / YouTube: Jorge Losa

Agregó: “Si le está yendo bien a la canción, qué padre, qué bonito. Pero, nadie se enoja por eso. No sé por qué no la quieran. (…) Yo creo que ella es muy competitiva en los realities que ha estado (…) Ella siempre ha estado como muy a la defensiva por querer ganar. Ella no supo cómo hacerlo en La casa de los famosos”.

La creadora de contenido subrayó que Ferka quiso figurar y resaltar sobre los demás, al querer ser líder, pero no lo logró.

Así lo dijo Wendy Guevara en Monterrey Al Día:

Ferka responde a los señalamientos de Wendy Guevara y el team Infierno

Como era natural, Quiroz no se quedó callada y le contestó a Wendy y al team Infierno, a quienes dijo ya no “fumar”.

“Me sorprende muchísimo que ellos a donde van, live que hacen, entrevistas que hacen, no dejan de hablar de nosotros y yo, de verdad, ya ni los fumo, ni los pelo”, dijo la actriz en un live.

Así lo dijo Ferka:

Añadió: “Los demás están atorados conmigo desde el principio y me vale, porque no son seres que los tenga en mi radar. (…) Lo que nos ha dado a todos (La casa de los famosos México), permitirnos hacer lo que realmente queremos y que somos. Jorge en el teatro que es actor y yo que soy actriz. Los que no tienen, que nada más es hablar y hablar, ¿qué nos ofrecen? Oigan”.

Con lo anterior, Quiroz dio a entender que ni Poncho de Nigris, ni Sergio Mayer, así como Nicola Porcella, tienen proyectos qué ofrecer, luego de su salida de LCDLFM.

Además, dedicó un tweet a todos los del team Infierno: “Live que hacen, live que tiran. Ya chole”. Aunque, usuarios le recordaron a Ferka que ella y todo el cuarto cielo, siempre le tiraron hate a sus contrincantes, por lo que ahora tiene que “soportar”.