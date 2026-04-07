¿Paola Suárez está grave? Fue hospitalizada de emergencia tras fuerte crisis de salud y polémica con menores

Mientras enfrenta una fuerte ola de críticas en redes sociales por la reaparición de antiguos videos polémicos, Paola Suárez reveló que atraviesa una delicada crisis de salud que la llevó directo al hospital. Entre lágrimas, contó que una infección en la rodilla estuvo a punto de complicarse por no atenderse a tiempo.

Mira: Kimberly, la más preciosa, revela por qué se distanció de Paola Suárez, ¿hubo un crimen de por medio?

Las redes explotaron con la teoría de la participación de Paola Suárez / Instagram

¿Por qué Paola Suárez está envuelta en una nueva polémica en redes sociales?

En días recientes, las redes sociales volvieron a poner bajo el reflector a Paola Suárez tras la difusión de videos antiguos grabados en los inicios de su carrera digital junto a Wendy Guevara. El contenido fue duramente criticado por usuarios, ya que incluía comentarios que hoy son considerados inapropiados y sensibles, especialmente por estar relacionados con menores de edad.

La reaparición de estos clips desató llamados a la cancelación y generó una oleada de señalamientos que colocaron a Paola nuevamente en el centro de la conversación digital.

Las grabaciones fueron retomadas y difundidas por la influencer Silvana Marciana, también conocida como Silvana de Cajiao, a través de TikTok y transmisiones en vivo. La exposición del material provocó una fuerte reacción del público, que exigió explicaciones inmediatas por parte de las involucradas.

Mientras los comentarios se multiplicaban, la presión creció tanto para Wendy Guevara como para Paola Suárez.

Lee: ¿Paola Suárez filtra la razón por la que Gomita estuvo hospitalizada? “Se siente muy feo, hermanas”

¿Qué dijo Wendy Guevara sobre los comentarios del pasado con Paola Suárez?

Ante la polémica, Wendy Guevara decidió enfrentar la situación y ofreció una disculpa pública. La creadora de contenido reconoció que sus palabras fueron un error y que, aunque en su momento se dijeron en tono de broma, hoy entiende la gravedad del tema.

Wendy calificó lo ocurrido como un “error humano” y aseguró que no existe justificación para ese tipo de comentarios. Incluso, explicó que en aquella etapa buscaban llamar la atención sin dimensionar el impacto que podían tener sus palabras, algo que ahora lamenta profundamente.

“En ese tiempo decíamos estupideces, buscábamos llamar la atención y no dimensionamos el impacto”, confesó.

A diferencia de Wendy Guevara, Paola Suárez permaneció en silencio durante varios días, lo que aumentó la tensión y las críticas en redes sociales. Sin embargo, poco después, la influencer reapareció para revelar que atravesaba un serio problema de salud, situación que cambió el foco de la conversación.

Wendy Guevara y Paola Suárez / FB: Wendy Guevara y Paola Suárez

¿Por qué Paola Suárez terminó en el hospital de emergencia?

Paola Suárez dio a conocer que se encontraba en el Hospital Los Ángeles, donde fue atendida por una infección severa en la rodilla. Visiblemente afectada, compartió su testimonio y no pudo contener las lágrimas.

“Ahorita estoy aquí en el Hospital Los Ángeles… ay, pues les tengo buenas noticias… ay, hermanas, créanme que ya hasta tengo ganas de llorar”. Paola Suárez

La influencer explicó que el problema comenzó tras una caída que le provocó una herida abierta. Paola detalló que, tras la caída, no atendió adecuadamente la herida y decidió meterse a una alberca durante vacaciones, pese a las advertencias.

Paola Suárez “¿Se acuerdan que yo les comenté que me había caído? Me caí y me abrí la rodilla, me hice una herida abierta. Una amiga me dijo: ‘No te vayas a meter en la alberca porque se te va a infectar’… ah, pues haz de cuenta que a la niña le dijeron: ‘Métete a la alberca para que se te infecte’”.

Días después, su estado empeoró de forma alarmante: “A los dos días amanecí con la rodilla bien inflamada, bien roja y con dolor. Ya me salió pus”.

Mira: Paola Suárez vive momento paranormal en su casa mientras realizaba una transmisión en vivo: VIDEO

¿Qué diagnóstico recibió Paola Suárez tras ser atendida en el hospital?

Al acudir finalmente al hospital, Paola explicó que los médicos le informaron que la infección era muy fuerte y que ya no podían cerrarle la herida con puntos.

“Me regañó el doctor. Me dice: ‘No, ya no se puede coser’. Como ya tienes la pierna infectada, si te cosemos va a ser peor, porque la herida no quiere cerrar”. Paola Suárez

Entre lágrimas, Paola Suárez aceptó su responsabilidad y señaló que todo ocurrió por desidia y por no haber acudido a tiempo al doctor: “Pues lo hice por desidia, hermana, por no atenderme, por no ir al hospital, porque era Semana Santa y andábamos ahí en la alberca y todo el escándalo”.

Reconoció que ignoró las advertencias y que hoy enfrenta las consecuencias: “Me dijeron que no me metiera porque se me iba a infectar… me metí y pues bueno, estas son las consecuencias”.

Hasta el momento, la creadora de contenido no dio más detalles sobre su proceso de recuperación y evitó pronunciarse públicamente sobre la polémica relacionada con menores, manteniéndose en silencio respecto a ese tema.