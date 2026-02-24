Las muertes más impactantes de La academia: lo que pasó con Hiromi, Zamorano, Edu y otros exalumnos

La historia de La academia no se escribe únicamente con aplausos, discos y carreras exitosas. A lo largo de sus generaciones, el reality musical también ha estado acompañado por episodios dolorosos que revelan el lado más humano, frágil y, en muchos casos, trágico de quienes pasaron por sus escenarios.

La reciente muerte de Héctor Zamorano, integrante de la primera generación, volvió a encender la memoria colectiva del público. Desde su estreno en 2002, el programa se consolidó como una plataforma clave en la televisión mexicana, impulsando figuras como Carlos Rivera, Yuridia y Yahir. Sin embargo, detrás del brillo del espectáculo, también se han tejido historias marcadas por la pérdida.

Mira: ¿Yuridia era la verdadera ganadora de ‘La Academia’? Lolita Cortés lo revela en ‘La granja VIP’, ¿fraude?

Chiquis y Espinoza Paz serán parte los jueces de La Academia 2024 / Instagram: @chiquis / @espinozapaz / Facebook: La Academia

¿Qué se sabe de la muerte de Héctor Zamorano, exalumno de La academia?

La mañana del 24 de febrero de 2026 se confirmó la muerte de Héctor Zamorano, exalumno de la primera generación del reality; tenía 47 años. La noticia fue difundida en espacios de TV Azteca como Venga la Alegría y Ventaneando.

Hasta ahora ano hay a causa oficial de su muerte. Compañeros como Wendolee Ayala señalaron que Zamorano enfrentaba una enfermedad crónica, y que sería despedido en Veracruz, su tierra, según comentó Pati Chapoy.

El propio Zamorano había hecho pública su lucha contra la depresión; en 2024 y 2025 se documentaron mensajes y testimonios que mostraban su estado emocional, aunque él mismo pidió tiempo para hablar del tema en TV.

A pesar de haber sido el primer eliminado de la temporada 2002, la memoria colectiva lo guardó como parte del arranque del formato; después grabó un álbum y trabajó en locución.

En redes, dejó frases que hoy resuenan por su crudeza: “Cada día es una pesadilla de la que me despierto cuando duermo”, publicó en X, sobre su depresión.

Mira: Muere Héctor Zamorano, primer eliminado de La academia: exacadémicas revelan nuevos detalles ¿se quitó la vida?

Muere Héctor Zamorano, cantante de La Academia; esto dijo sobre el acoso. / Redes sociales

Hiromi Hayakawa: ¿qué es el síndrome de HELLP y por qué su muerte impactó a La academia?

Hiromi Hayakawa, de la tercera generación (2004) de La academia, murió el 27 de septiembre de 2017, junto con su bebé Julieta, debido a complicaciones asociadas al síndrome de HELLP, una variante de la preeclampsia que puede ser mortal.

A los 34 años, Hiromi ya era figura del teatro musical en títulos como Avenida Q y Mentiras; su partida conmocionó al gremio y al público que la siguió desde el reality.

El síndrome de HELLP implica hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas; suele presentarse en etapas finales del embarazo o incluso posparto y, por sus síntomas, puede confundirse con males gástricos, lo que retrasa el diagnóstico.

En crónicas de aquellos días, familiares comentaron que los signos clínicos apuntaban a HELLP, aunque no hubo un parte médico público detallado; los reportes de prensa y divulgación médica ayudaron a entender la rapidez con la que se agravó.

Edu del Prado y “Lolo” Jiménez: ¿cómo murieron los exacademicos de La academia Bicentenario?

Edu del Prado (Bicentenario 2010) falleció en Valencia, España, el 23 de junio de 2018, a los 40 años, tras siete semanas en UCI por una neumonía que se complicó por el hongo Pneumocystis, según el comunicado que difundió su familia y reportes de prensa en España.

La noticia sorprendió a colegas y fans en México, donde Edu dejó huella por su voz y su paso por el reality; además, había trabajado en Francia como coach en Star Academy/La Voz.

Muere Edu del Prado, cantante de ‘La academia’ / IG: @edu_del_prado

En el mismo paraguas generacional, Eduardo “Lolo” Jiménez también surgió de Bicentenario 2010 y desarrolló carrera en teatro musical y como maestro de artes escénicas; murió el 16 de febrero de 2021 por complicaciones de COVID‑19, tras días hospitalizado en la Ciudad de México, según reportaron medios nacionales.

El caso de “Lolo” se conoció vía programas y periodistas de espectáculos que confirmaron su deceso y narraron su etapa final intubado.

Te puede interesar: Exparticipante de ‘La academia’ al borde de la muerte: “Esto es lo último para mí”

Fátima Molina: ¿qué se sabe de la tragedia familiar de 2019 en Guadalajara?

Aunque Fátima Molina (sexta generación, 2008) no falleció, su historia se entrelaza con una tragedia que sacudió al público: en noviembre de 2019, su padre asesinó a su madre y posteriormente se quitó la vida en una bodega de la colonia Del Fresno, en Guadalajara, de acuerdo con los partes periodísticos y reportes policiales de la época.

Diversas notas señalan que, antes del desenlace, el hombre llamó a Fátima para confesar lo ocurrido; cuando llegaron las autoridades, ambos ya habían muerto. La actriz ha preferido no hablar del tema y enfocarse en su carrera en cine y televisión.

En años posteriores, Fátima volvió a ser nota por otros episodios, como la explosión de un edificio en el que se encontraba en 2021, de la que salió con vida, pero ese duelo familiar de 2019 quedó como una de las páginas más dolorosas alrededor de exalumnos del reality.