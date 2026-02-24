¿De qué murió Katherine Short? Revelan cómo fue hallada la hija de Martin Short en Hollywood Hills

Tras la reciente muerte de Robert Carradine, la industria del entretenimiento en Estados Unidos se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Katherine Elizabeth Short, hija del reconocido actor y comediante Martin Short. La noticia se dio a conocer la tarde de este 24 de febrero de 2026, luego de que medios estadounidenses reportaran el fallecimiento de la mujer de 42 años en su residencia ubicada en Hollywood Hills.

Te puede interesar: Muere Héctor Zamorano: Yahir, Erika Alcocer y más exacadémicos lo despiden con emotivos mensajes

Muere / Redes sociales

¿De qué murió Katherine Short, hija de Martin Short?

Según los reportes preliminares publicados este 24 de febrero principalmente por TMZ, Katherine Short fue hallada sin vida en su casa en Hollywood Hills durante la tarde del pasado lunes. Fuentes policiales consultadas por medios estadounidenses, inicialmente por TMZ señalaron que la mujer de 42 años presuntamente se habría quitado la vida con un arma de fuego.

Las autoridades acudieron al lugar tras recibir un reporte de emergencia. Al arribar, confirmaron el fallecimiento. Hasta ahora, la información disponible corresponde a datos iniciales compartidos por la policía local compartió un breve comunicado con medios estadounidenses. En el mensaje se confirmó el fallecimiento de Katherine Hartley Short y se solicitó respeto a la privacidad de la familia en este momento.

“Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short. La familia Short está devastada por esta pérdida y solicita privacidad en este momento”, señala la información difundida.

El comunicado también menciona que Katherine “era querida por todos y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo”. Hasta ahora, no se han emitido declaraciones directas por parte de Martin Short ni se han anunciado detalles sobre servicios funerarios.

La noticia se viralizó rápidamente debido a la trayectoria pública de su padre, quien ha desarrollado una carrera de varias décadas en cine y televisión tanto en Estados Unidos como en Canadá. Sin embargo, la familia no ha ofrecido declaraciones detalladas más allá de un comunicado difundido por su representante.

Te puede interesar: Muere Héctor Zamorano, primer expulsado de La academia: ¿Como fue de su participación en el reality?

Katherine Short / Captura de pantalla

¿Quién era Katherine Short?

Katherine Elizabeth Short era la hija mayor de Martin Short y de Nancy Dolman, actriz y cantante canadiense con quien el actor estuvo casado durante 30 años. Nancy Dolman falleció en 2010 a consecuencia de cáncer de ovario.

Katherine fue adoptada por la pareja y creció junto a sus dos hermanos menores. A diferencia de su padre, mantuvo un perfil bajo y se mantuvo alejada del foco mediático la mayor parte de su vida.

Se graduó de la Universidad de Nueva York en 2006 y posteriormente desarrolló su carrera profesional como trabajadora social en Los Ángeles. Además, participó en actividades vinculadas a la organización Bring Change 2 Mind, dedicada a generar conciencia y combatir el estigma en torno a los problemas de salud mental.

Diversas fuentes señalan que Katherine enfocó su trabajo en el acompañamiento social y comunitario. No buscó una carrera en la industria del entretenimiento, a pesar de pertenecer a una familia ampliamente conocida en ese ámbito.

Te puede interesar: Muere Héctor Zamorano, primer eliminado de La academia: exacadémicas revelan nuevos detalles ¿se quitó la vida?

Katherine Short / Captura de pantalla

¿Quién es Martin Short?

Martin Hayter Short es un actor, comediante, guionista y productor nacido el 26 de marzo de 1950 en Hamilton, Ontario, Canadá. A lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria se ha consolidado como una figura reconocida en la comedia tanto en Canadá como en Estados Unidos.

Inició su carrera en la televisión canadiense durante la década de 1970 y alcanzó mayor proyección al integrarse al programa de comedia SCTV (Second City Television), donde desarrolló varios personajes que lo posicionaron dentro del entretenimiento televisivo. Posteriormente formó parte del elenco de Saturday Night Live, uno de los espacios más influyentes de la comedia estadounidense.

En cine, ha participado en diversas producciones, entre ellas Three Amigos (1986), Father of the Bride (1991) y su secuela, además de múltiples proyectos cinematográficos y de doblaje. En años recientes ha sido parte del elenco de la serie Only Murders in the Building, producción que le ha dado nueva visibilidad ante audiencias contemporáneas.

Te puede interesar: Muere Héctor Zamorano, de La academia; Últimas publicaciones ¿anunciaron que se quitaría la vida? “Una pesadilla”