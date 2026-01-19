El grupo “Moderatto” de luto; anunciaron la desgarradora muerte de Yolanda Gómez: “Se nos adelantó”

El mundo del rock mexicano atraviesa un momento de profunda tristeza. Moderatto y Fobia, dos de las bandas más representativas de la escena nacional, se encuentran de luto tras la repentina muerte de Yolanda Gómez. A través de redes sociales, el músico compartió un mensaje cargado de dolor, amor y agradecimiento. La noticia generó una inmediata ola de solidaridad entre fans, colegas y figuras del espectáculo. ¿De quién se trata?

¿Cómo anunciaron la muerte de Yolanda Gómez, mamá de integrante de Moderatto?

Los seguidores de Fobia y Moderatto, dos de las agrupaciones mexicanas más importantes de los últimos años, despertaron con una triste noticia, pues uno de los integrantes de dichas agrupaciones, anunció la muerte de su madre, Yolanda Gómez.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Javier Ramírez, mejor conocido como “el Cha”, confirmó que su madre perdió la vida. Con emotivas palabras, el integrante de Moderatto y Fobia reveló que su “mamita hermosa” se había adelantado.

En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de comentarios de apoyo, mensajes de aliento y condolencias de fans y colegas del medio musical, quienes le expresaron su cariño y le desearon pronta resignación ante el difícil momento.

“El Cha”, integrante de Moderatto, anuncia muerte de su madre / Portal: El Universal

¿Qué dijo Javier Ramírez, “el Cha”, sobre la muerte de Yolanda Gómez, su mamá?

La noticia fue dada a conocer por Javier Ramírez “el Cha”, quien reposteó diferentes condolencias de parte del gremio musical. Además, él mismo dedicó un mensaje con el que se despidió y agradeció a su madre, la señora Yolanda Gómez Valdéz, por todo lo vivido:

Mi mamita hermosa se nos adelantó ayer. Mi Yoli hermosa, gracias por todo y gracias por tantísimo. Te quiero siempre, gracias por todo y gracias por tanto. Me hiciste una mejor persona siempre. Te quiero eternamente. Te amo. Javier Ramírez “el Cha”

Al momento no se han revelado causas del fallecimiento de la madre del músico y tampoco ha entrado en más detalles. La noticia aún genera conmoción en la industria y tampoco se ha mencionado algún cambio en la agenda de Ramírez.

“El Cha” anuncia la muerte de su madre / IG: eltalcha y canva

¿Quién es Javier Ramírez, “el Cha”, figura clave del rock mexicano?

Javier Ramírez, conocido artísticamente como “el Cha”, es una figura de la música. Bajista, músico, locutor, diseñador gráfico y actor, es reconocido principalmente por ser miembro fundador de dos bandas icónicas: Fobia y Moderatto, proyectos que marcaron un antes y un después en el rock nacional.

Además de su trayectoria musical, recientemente debutó como actor en una serie biográfica del conductor y comediante Paco Stanley, donde interpretó a Benito Castro.

También ha incursionado en la conducción radiofónica, participando en espacios como La hora nacional, ampliando su presencia en distintos medios.

