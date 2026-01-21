Muere el payaso “Tun Tun piernas locas” y su cuerpo es hallado en extrañas condiciones

En el mes de diciembre se confirmó la muerte del payaso “Tuki Tuki”, quien fue asesinado tras acudir a un supuesto show, pero que posteriormente se supo que era parte de una trampa.

Ahora, “Tun Tun piernas locas”, un payasito que se hizo popular en redes sociales, fue hallado sin vida hace algunas horas. El gremio de payasos y la ciudadanía lamentan la partida del comediante, y rápidamente comenzaron a difundirse homenajes y comentarios de apoyo en TikTok, plataforma donde tuvo su mayor auge. Te contamos más acerca de la triste pérdida.

“Tun Tun piernas locas”, payaso que fue hallado sin vida / FB: Tuntun Piernas Locas

¿Cómo fue hallado sin vida el payasito “Tun Tun piernas locas”?

A inicios de la presente semana se confirmó el fallecimiento de un hombre que fue localizado sin vida al interior de su vehículo, el cual se encontraba estacionado en el área de una tienda de conveniencia ubicada en la esquina de las calles Madre Selva y Orquídeas, en la colonia Dos Caminos, al poniente de la ciudad de Veracruz.

Con el paso de las horas, se confirmó que se trataba del payasito urbano conocido como “Tun Tun piernas locas”, un personaje entrañable para familias, niños y turistas del puerto.

De acuerdo con los primeros reportes, a través del número de emergencias 911 se alertó sobre la presencia de una persona que permanecía dentro de un automóvil y no reaccionaba. Ante esta situación, se solicitó de inmediato la presencia de las corporaciones de seguridad y rescate.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes intentaron establecer contacto con el hombre que se encontraba en el interior del vehículo. Sin embargo, al no obtener respuesta alguna, se pidió el apoyo de paramédicos y cuerpos de auxilio. Minutos más tarde, personal especializado en primeros auxilios realizó la valoración correspondiente y confirmó que la persona ya no contaba con signos vitales.

“Tun Tun piernas locas”, payasito radicado en Veracruz / Redes sociales

¿De qué murió el payasito “Tun Tun piernas locas”?

De manera preliminar, paramédicos y primeros reportes indicaron que el fallecimiento pudo haberse derivado de causas naturales, aunque hasta el momento esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, SSP y Policía Naval para preservar el área y permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes por parte de las autoridades ministeriales.

Tras confirmarse su identidad, las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida y muestras de afecto. Amigos, compañeros y ciudadanos destacaron su nobleza, su vocación por hacer reír y su entrega:



“La mayoría teníamos esperanzas que fuera mentira”,

“Te extrañamos desde ya, el malecón ya no será el mismo sin ti, sin tu alegría. Descansa en paz, Jesús, Tun Tun!!” y,

“En el malecón dejaras un vacío que ninguno podrá llenar.”

Así fue hallado el cuerpo del payasito “Tun Tun piernas locas” / Portal: Notiver

¿Quién era el payasito “Tun Tun piernas locas”?

“Tun Tun piernas locas”, un payasito urbano ampliamente conocido en el puerto de Veracruz, era reconocido por su carisma, su particular estilo y por llevar alegría a distintos puntos de la ciudad, donde ofrecía espectáculos improvisados, animación y momentos de diversión para chicos y grandes.

Su presencia era común en calles, cruceros y zonas turísticas, donde se ganó el cariño del público.

Como parte de su trayectoria, en su página oficial de Facebook se puede observar un reconocimiento que recibió en el año 2020 en Cárdenas, Tabasco, al obtener el tercer lugar en la categoría de maquillaje y vestuario (Cara Blanca) durante la XXVII Convivencia Nacional de Payasos Populares Urbanos Callejeros.

