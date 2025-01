Gloria Trevi demanda a Karla de la Cuesta por el uso de su imagen en el libro ‘Todo a la luz’

Este martes Karla de la Cuesta fue notificada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) de una demanda que presentó el equipo legal de Gloria Trevi, por “la explotación no autorizada de la imagen” de la cantante “sin la autorización debida y con fines de lucro” en el libro ‘Todo a la luz’. Esto fue dado a conocer por el equipo legal de Gloria en un comunicado en el que dio a conocer los motivos de la demanda en contra de Karla.

¿Por qué Gloria Trevi demandó a Karla de la Cuesta?

Recordemos que en septiembre del año pasado Karla de la Cuesta lanzó el libro “Todo a la luz”, donde cuenta los abusos que vivió al lado de Sergio Andrade en los años 90. Además, en el libro se analizó el punto de vista de víctimas del productor musical.

TVNotas entrevistó a Karla en su momento, quien dijo respecto al libro: “Me siento muy contenta de este trabajo de investigación. Es un trabajo periodístico. Analicé el expediente de Chihuahua y la desesperanza de las víctimas”. Contó sus motivos para hacerlo ahora: “Son varias razones. La primera, quería saber si México había hecho lo correcto en aquel entonces. Fueron 11 victimas que declararon y creo que no se hizo justicia. Conseguir el expediente fue un proceso legal y costó trabajo tenerlo. Después, al leer cada uno de los testimonios de las víctimas, me sentí sumamente adolorida de ver que no se les había escuchado y no se les dio la calidad de víctimas que merecían. Los resultados de las sentencias no habían sido conforme a lo que ellas habían relatado en estos sucesos tan dolorosos y graves”.

“Más de 10 víctimas llevamos nuestro caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se le van a pedir cuentas a México sobre lo que se hizo en este caso, que dejó a más de 10 víctimas en total insatisfacción. Lo que vivimos es esclavitud y otros delitos”.

En el comunicado del 21 de enero de 2025 de los abogados de Gloria Trevi subrayan que la cantante nunca ha estado en contra de la libertad de expresión y reiteran que su demanda es por el uso de una marca registrada sin su autorización.

“La demanda en mención no se está haciendo reclamo alguno respecto del contenido del libro, sino únicamente el uso no autorizado de la imagen de la Señora Gloria Trevi, en términos de lo dispuesto en el artículo 231, fracción II, de la Ley Federal del Derecho de Autor, por lo cual, la autoridad administrativa, únicamente analizará si en el libro se explotó la imagen, y si dicha explotación perseguía un fin de lucro”.

MÉXICO, CDMX; 12 DE SEPTIEMBRE 2024.- PRESENTACION DEL LIBRO TODO A LA LUZ DE KARLA DE LA CUESTA

Comunicado de los abogados de Gloria Trevi sobre la demanda contra Karla de la Cuesta por el uso de imagen no autorizado

El comunicado de los abogados de Gloria Trevi del 21 de enero de 2025 también subraya que la demanda es por el uso de la imagen de ella y por ninguna otra razón:

“Cualquier noticia en la que se pretenda establecer una supuesta censura contra el libro, ES TOTALMENTE FALSA y no tiene otro fin que engañar al público. Atentamente. Maceo, Torres y Asociados”.

A la izquierda Karla de la Cuesta en la presentación de su libro "Todo a la luz" en septiembre de 2024, y a la derecha el comunicado de los abogados de Gloria Trevi del 21 de enero de 2025, sobre la demanda por el uso de su imagen en ese libro

En septiembre pasado, sobre los temas legales Karla de la Cuesta dijo a TVNotas que los abogados de Gloria “un mes antes de que saliera a la luz el libro, solicitaron medidas precautorias al IMPI para evitar su distribución. Alegan su derecho de marca y el respeto a sus derechos humanos. Sin embargo, el IMPI falló a nuestro favor y la venta del libro está abierta.” En aquella ocasión, Karla señaló que la batalla legal seguiría: “Ella va a seguir peleando. Como sabemos, tiene al menos dos libros, una película y una bioserie que se transmite en distintos países del mundo. Entonces no está claro. Ella considera que nuestros nombres sí se pueden usar, pero el de ella no. Además, no tiene sentido, dado que el nombre que ella utiliza es un nombre público. Se puede usar siempre que sea necesario”.

En relación con esto, conviene recordar que Karla ha reclamado que en la película “Gloria” (2014) usaron los nombres reales de las involucradas, y acusa a la propia Gloria. Sin embargo, la cantante ha aclarado y demostrado que nunca estuvo involucrada en dicha producción. No estuvo conforme con el guión y le fueron arrebatados los derechos.

Gloria Trevi / Facebook: Gloria Trevi

Por otra parte, en la serie ‘Gloria Trevi: Ellas soy yo’, nunca se mencionan los nombres de las chicas involucradas. Por lo que Gloria y la producción de la serie jamás incurrieron en una falta.

Sin embargo, en el libro de Aline Hernández, “La gloria por el infierno” (1998) y en el libro de la autoría de Karina Yapor, bajo el título: “Revelaciones: Mis amargas experiencias con Gloria Trevi, Sergio Andrade y Mary Boquitas” (2001) utilizaron los nombres reales de los involucrados.

En el comunicado del equipo legal de Gloria de 2025, se subraya que ella siempre ha estado a favor del respeto a la ley: “No se omite mencionar que la Señora Gloria Trevi, respeta y exige a sus colaboradores, un estricto respeto a los Derechos Humanos y a las Instituciones Jurídicas en nuestro país”.

Karla de la Cuesta presentó su libro "Todo a la luz", en septiembre de 2024, acompañada de Aline Hernández y Guadalupe Carrasco