Reguetonero, amigo de Bad Bunny, sufre aparatoso accidente automovilístico; ¡Se estrelló en su Ferrari! VIDEO

Un famoso reguetonero, quien ha colaborado con artistas como Bad Bunny, Myke Towers, Chencho Corleone, entre muchos otros, sufrió un grave accidente automovilístico. La noticia fue confirmada el domingo 15 de febrero y ha generado preocupación entre fans y colegas. ¿Quién es y cuál es su estado de salud?

Pixabay

¿Qué reguetonero sufrió un accidente automovilístico recientemente?

El artista urbano dominicano, “el Alfa”, se vio involucrado la madrugada del domingo 15 de febrero en un accidente de tránsito ocurrido en la República Dominicana.

Según los primeros reportes, todo surgió cuando el vehículo en el que se desplazaba (un lujoso Ferrari SF90 negro) impactó contra un poste de luz, el cual, se encontraba en un cruce altamente concurrido.

La fuerza del choque ocasionó la caída de la estructura, lo que a su vez afectó a varios vehículos que se encontraban estacionados o transitando por las inmediaciones al momento del incidente.

Testigos en el lugar señalaron que el estruendo alertó a residentes y conductores de la zona, quienes salieron a verificar lo sucedido. Imágenes y videos compartidos en redes sociales muestran el vehículo con severos daños en la parte frontal, así como cables eléctricos sobre el pavimento.

Te puede interesar: Ricardo Peralta y César Doroteo, de ‘Pepe y Teo’, sufren aparatoso accidente ¡Su camioneta se incendió!: VIDEO

¿Cuál es el estado de salud del reguetonero “el Alfa”, tras accidente automovilístico?

De acuerdo con la información difundida por medios locales, el automóvil terminó incrustado contra la estructura eléctrica, provocando su colapso y daños materiales en el entorno.

Hasta el momento no se han ofrecido detalles oficiales sobre las causas que habrían provocado el accidente. Sin embargo, las autoridades competentes acudieron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes y establecer las circunstancias exactas del hecho.

Tras el impacto, el artista fue retirado del lugar para recibir atenciones médicas. De acuerdo con las informaciones preliminares, el exponente urbano se encuentra estable y no presenta lesiones de gravedad .

Una de las señales que dieron tranquilidad a lo seguidores del intérprete, es que se ha mantenido activo en redes sociales, compartiendo vídeos, historias y demás sobre sus recientes actividades.

Lee: Conductora de La granja VIP sufre accidente automovilístico: ¿cuál es su estado de salud? FOTOS

El Alfa comparte historias tras accidente / IG: elalfaeljefe, redes sociales y canva

¿Cuáles son las canciones más conocidas del reguetonero “el Alfa”?

Emanuel Herrera Batista, conocido mundialmente como “El Alfa”, es un cantante, rapero y compositor dominicano nacido en 1990.

Lanzó su primer sencillo importante, “Coche bomba”, en 2009. A partir de ese momento, “El Alfa” se consolidó como un innovador del género. Algunos de sus primeros éxitos incluyen canciones como:



“Tarzan”,

“Muevete Jevi” y,

“No Wiri Wiri”.

Durante la década del 2010, “El Alfa” no sólo se destacó por su estilo único y su voz característica, sino también por la capacidad de conectar con artistas internacionales. Gracias a colaboraciones con figuras como Bad Bunny, Nicky Jam, Farruko y Myke Towers, entre otros, su música traspasó fronteras.

Tal vez te interese: Blue Demon Jr revela su estado actual de salud tras accidente automovilístico ¿Considera el retiro?