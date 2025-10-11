Nicola Porcella causa polémica ¿al negar sus raíces peruanas en “Montse & Joe”?: “Mi sangre es mexicana”

En un momento que dejó a todos con la boca abierta, Nicola Porcella volvió a ser tendencia tras protagonizar una escena incómoda en el programa “Montse & Joe”, transmitido por Unicable. El exchico reality, que ha intentado reinventarse como actor y conductor en México, fue invitado a participar en una dinámica espiritual de sanar heridas y constelaciones familiares con una terapeuta, pero su reacción al hablar de su país natal, Perú, desató una ola de críticas y comentarios divididos en redes sociales.

¿Nicola Porcella negó ser de Perú durante su participación en “Montse & Joe”?

La terapeuta inició el ejercicio pidiéndole a Nicola Porcella que agradeciera a sus padres y a la tierra donde nació. Con voz firme, le pidió repetir: “Mi sangre es peruana”. Nicola, sin titubear, respondió:“Mexicana”.

El estudio quedó en silencio por unos segundos, seguido de risas nerviosas. La especialista insistió: “No, dilo bien: ‘Mi sangre es peruana’”. Nicola, incómodo, accedió: “Mi sangre es peruana”, aunque su expresión lo delataba.

La terapeuta continuó: “Mi primer éxito en la vida fue haber nacido en Perú”.

Nicola se rió nerviosamente y dijo: “Eso me va a costar”. Finalmente, repitió la frase, pero con evidente incomodidad.

Luego, la especialista le pidió que dijera: “Y lo agradezco”. Nicola respondió con sarcasmo: “Oh, qué lástima… y lo agradezco”, provocando carcajadas en el set.

La terapeuta siguió con otra afirmación: “Pido permiso para nacer en otros lugares que me permitan crecer”. Nicola, más relajado, dijo: “Ahora sí, para nacer en otros lugares”.

El ambiente pasó de tenso a cómico, pero quedó claro que el tema de sus orígenes tocaba una fibra sensible en el actor.

¿Nicola Porcella está peleado con su natal Perú? Esto reveló la terapeuta

La especialista fue claro y aclaró que Nicola Porcella tiene un conflicto emocional con sus raíces. “Estás peleado con la madre tierra, con la Pachamama”, le dijo, refiriéndose simbólicamente a su desconexión con el Perú.

Nicola, entre bromas, respondió: “La Pachamama, güey, de Perú”, dejando ver que el tema le incomoda, pero también lo toma con humor.

La terapeuta insistió en que rechazar la sangre es rechazar a los padres: “Tienes que agradecerle a tu madre y al país que te dio la vida. Si rechazas tu sangre, rechazas a tus padres”. Nicola, con tono reflexivo, contestó: “No, yo sí tengo miedo al éxito, porque ya, pues, cuando lo vives… No sé qué vendría a ser éxito”.

Ella cerró con una frase poderosa: “El hecho de que estés vivo ya es un éxito. Siéntete exitoso para que el miedo no te traspase”.

Las redes sociales estallaron. La frase “mi sangre es mexicana” se volvió tendencia. Algunos usuarios lo defendieron:

“Te amamos, Nico, nadie tiene derecho a juzgar tus procesos”

“Gran cosa se pierde el Perú… por mí que se quede y nunca más vuelva”

“Nadie sabe lo que tuvo que pasar allá, México lo ayudó a sanar”

Otros lo criticaron duramente: “Negar tus raíces es como negar a tus padres”, comentó un internauta peruano.

Nicola, por su parte, insiste en que no reniega de su país: “Soy orgullosamente peruano y siempre lo voy a decir. Pero también hay gente que siempre busca hacer daño sin justificación”, concluyó.

¿Nicola Porcella se disculpó tras la polémica por decir que tiene “sangre mexicana” y no mencionar a Perú?

A través de sus redes sociales, el segundo lugar de la casa de los famosos México 2024 Nicola Porcella, explicó que sus palabras fueron parte de un ejercicio terapéutico para sanar heridas emocionales, y no un rechazo a su nacionalidad. “Vi TikToks y programas donde decían que no quería al Perú por un juego que se hizo en televisión. Eso no es cierto”, escribió, visiblemente molesto por la interpretación que se le dio a sus palabras.

Nicola reconoció que vivió momentos muy duros en Perú, pero dejó claro que su resentimiento no es con el país, sino con “cierta gente” que, según él, actuó con mala intención. “Sea mi culpa o no, lo que muchos hicieron fue con ganas de verme caer”, sentenció, pidiendo que se vean los programas completos y no solo los clips sacados de contexto.

Finalmente, el modelo reafirmó su amor por su país natal y aseguró que su intención era cerrar etapas dolorosas del pasado. “Quiero que quede claro que soy orgullosamente peruano”, reiteró, dejando claro que su identidad no está en duda, aunque su proceso de sanación personal haya tocado fibras sensibles.

¿Cuáles han sido las principales polémicas de Nicola Porcella en Perú y cómo las ha enfrentado?

Nicola Porcella ha vivido en México desde hace varios años, tras una serie de escándalos en Perú que afectaron su carrera. Fue acusado de agresión y enfrentó una fuerte campaña mediática que, según él, lo llevó a buscar un nuevo comienzo en tierras mexicanas.

Polémicas de Nicola Porcella en Perú: cronología completa

2012 – Ingreso a “Esto es guerra”

Nicola debutó en el reality juvenil de América TV y rápidamente ganó fama por su desempeño físico y carácter competitivo. Sin embargo, también comenzó a mostrar actitudes agresivas y fue suspendido varias veces por reclamos airados y peleas con otros participantes.

2015 – Acusación de agresión a Angie Arizaga

Durante su relación con la modelo Angie Arizaga, se filtró un audio en el que ella lo acusaba de agresión física. Aunque no hubo una denuncia formal, el escándalo fue mediático y afectó gravemente su imagen. En el audio, Angie decía que Nicola la había golpeado, asfixiado y empujado.

El regreso de Nicola Porcella a Lima reavivó los escándalos que marcaron su salida de la televisión peruana. / IG: @nicolaporcella12

2018 – Peleas y suspensiones en el reality

En octubre, protagonizó una gresca con Christian Domínguez por un punto anulado. Aunque anunció su salida definitiva en diciembre, volvió en enero de 2019, pero fue suspendido nuevamente por presunta trampa.

Febrero 2019 – “La fiesta del terror” en Asia

Fue vinculado a una fiesta en la playa de Asia donde las modelos Paula Ávila y Claudia Meza denunciaron haber sido drogadas. Aunque Nicola negó haber participado en los hechos delictivos, el caso llegó al Ministerio de la Mujer. América TV le retiró el contrato hasta que se resolviera el problema.

2019 – Entrevista en “El valor de la verdad”

Nicola se presentó en el programa para defenderse de las acusaciones y hablar de sus problemas de salud mental. Reveló que América TV le pidió que resolviera sus problemas antes de volver a trabajar con ellos.



2023 – Regreso a Perú con actitud hostil

Durante una visita a América TV, se mostró evasivo y molesto con los medios. Rechazó entrevistas y fue criticado por figuras como Magaly Medina, quien lo acusó de soberbia y de no haber aprendido de sus errores.