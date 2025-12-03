Exconductor de ‘Hoy’ sorprende al debutar como panadero: Así es Fun Pan, su nuevo negocio

Nicola Porcella, quien se ganó el cariño del público mexicano tras su paso por La casa de los famosos México y como conductor invitado en el programa “Hoy”, decidió dar un giro inesperado en su carrera profesional. A los 37 años, el actor peruano mostró que tiene más facetas de las que muchos imaginaban, pues ahora debutó como emprendedor en el mundo de la panadería.

Nicola Porcella / Redes sociales

¿Cómo se llama la panadería de Nicola Porcella y quiénes lo apoyan en su nuevo proyecto?

Su nuevo proyecto se llama Fun Pan, una marca de panes y postres con la que Nicola Porcella muestra una faceta distinta, lejos del foro y las cámaras de Hoy. Además ofrece productos tradicionales, apuesta por nombres más llamativos para el público joven.

A través de entrevistas y redes sociales, el exparticipante de La casa de los famosos México, compartió que esta nueva etapa ha sido posible gracias a su asociación con figuras de la industria del entretenimiento como Emilio Osorio, Ernesto Laguardia y Omar Fierro, quienes se unieron al emprendimiento.

Para impulsar la marca, Porcella ha recibido el respaldo de amigos y colegas del medio. Wendy Guevara, Aarón Mercury y Briggitte Bozzo, quienes han coincidido con él en distintos proyectos televisivos, han promocionado Fun Pan desde sus cuentas de Instagram, generando aún más atención hacia la apertura.

Nicola Porcella / Redes sociales

¿Qué postres y especialidades vende Fun Pan, el nuevo negocio de Nicola Porcella?

En la cuenta oficial de Instagram de Fun Pan la panadería de Nicola Porcella, se detallan los productos estrella del restaurante, cuyo concepto combina panadería con bebidas dulces y frías. La marca utiliza nombres distintivos para renombrar algunas especialidades, entre ellas:



Panzón: donas rellenas.

Funca: bebidas calientes como café.

Funice: frappés y bebidas frías.

La empresa se describe con la frase “Horneamos pan y rompemos reglas, todo en una sola mordida”, con la que Nicola presenta su visión del negocio: una panadería moderna, juvenil y con recetas llamativas.

Además, Fun Pan ofrece panes gluten free, pensados para quienes buscan opciones más ligeras o con ingredientes que eviten inflamación, según lo indica el propio restaurante en redes sociales.

¿Nicola Porcella dejará la actuación y la televisión para dedicarse a su panadería?

Hasta el momento, Nicola Porcella no ha anunciado que vaya a abandonar su carrera en la televisión o en la actuación para dedicarse por completo a Fun Pan. Durante su entrevista con Posta, el actor explicó que este proyecto representa una faceta adicional en su vida profesional, pero no señaló que planee retirarse de los escenarios o de los foros.

Porcella ha continuado participando en producciones y eventos públicos, alternando sus compromisos en la industria del entretenimiento con eeste emprendimiento. Su enfoque, por ahora, está en equilibrar ambas actividades mientras la panadería se posiciona en el mercado. El actor peruano también ha destacado en otras ocasiones que disfruta explorar nuevas áreas y proyectos.

