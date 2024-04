Nicola Porcella en busca del amor: ¡lanza casting para acabar con su soledad!

Tras revelar que no tenía tiempo para el amor, Nicola Porcella al parecer ya dio su brazo a torcer y confiesa que está en busca de una pareja y ha lanzado el casting, que seguro tendrá una gran afluencia de sus fieles admiradoras.

El segundo finalista de La casa de los famosos México y actor de El amor no tiene receta tiene ya 8 años soltero y compartió recientemente que a pesar de su apretada agenda, está dispuesto a hacerle espacio al amor en su vida.

El galán confesó que ya no puede ignorar el anhelo de tener a alguien especial a su lado para dar fin a su soledad.

Nicola con saco gris en el set de ‘Qué buena hora’ con mujer vestida de negro hablando. / Captura de pantalla

Nicola Porcella está en busca del amor

Esto fue lo que Nicola Porcella dijo al programa ’Sale el sol’ sobre el amor y su plan de castear para encontrar a su novia y así terminar con la soledad en su vida.

“Estamos en casting para encontrar el amor, de verás, ya, ya necesito, ya estamos muy solos”, compartió al reportero de ‘Sale el sol’ cuando se le cuestionó por su vida amorosa.

Sin embargo, Nicola deja claro que tampoco le urge encontrar novia, expresó que realmente está enfocado en aprovechar la buena racha laboral que le ha llegado tras su exitosa participación en ‘La casa de los famosos México’ y en velar por el futuro de su hijo, a quien le prometió concentrarse en su carrera.

“Estoy bien enfocado en mi carrera, se lo prometí a mi hijo. Estamos trabajando para asegurar su vida (mi hijo) le quiero dejar una casa, gracias a Dios ahorita estoy viendo un tema de dejarle mi departamento a él, a mi mamá otro”, explicó Nicola Porcella en una reciente entrevista.

¿Por qué Nicola lleva casi 8 años de soltería?

Hace poco en el programa ¡Qué buena hora! explicó que no tiene una relación estable porque no quiere tenerla.

“Yo no quiero una relación porque me parece más maduro decir ‘no estoy en una etapa de mi vida para tener una relación porque estoy en una etapa de trabajar y hacerme cargo de a mi familia’. Una relación no va a marcar mi madurez”, comentó el también conductor del programa de Unicable.