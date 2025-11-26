Colaborador de Hoy explota en vivo tras ser acusado de no acudir a los llamados ¿Lo despiden? “Me dolió mucho”

¡Se armó el escándalo en el programa Hoy! Julio Vallado dejó plantada a Karenka en plena pista de Las estrellas bailan en Hoy, desatando rumores de indisciplina. Pero el actor no se quedó callado: reapareció en vivo, explotó frente a las cámaras y lanzó un mensaje contundente que nadie esperaba. ¿Qué pasó realmente? Aquí te contamos todo.

¿Julio Vallado dejó plantada a Karenka en Las estrellas bailan en Hoy?

La ausencia de Julio Vallado en la pista de baile encendió las alarmas en el matutino. El actor, quien participa en la nueva temporada de Las estrellas bailan en Hoy, no se presentó a la transmisión en la que debía bailar con Karenka, su pareja en el reality.

Karenka reveló que todo parecía normal tras el ensayo, pero horas después recibió una imagen que la dejó helada: Julio estaba en el hospital. Según explicó, el actor se lesionó el hombro durante un ensayo intenso.

Uno de los conductores del programa Hoy confirmó que Vallado no respondía llamadas ni mensajes, lo que aumentó la incertidumbre. “Esperemos que esté bien de salud, es lo primordial, pero no sabemos nada de él”, dijo en vivo.

Enfrentada a la noticia, Karenka terminó bailando con Jordan Mendoza —uno de los eliminados de la temporada—, agradeciendo la oportunidad pero mostrando tristeza por no tener claridad sobre lo que ocurría con su compañero original.

Vallado, por su parte, apareció en redes sociales e insinuó que daría su propia versión. Pero nadie imaginaba que regresaría con tanta firmeza.

¿Qué dijo Julio Vallado en Hoy tras la polémica por su ausencia en Las estrellas bailan en Hoy?

El momento más intenso de la polémica llegó cuando uno de los conductores lo presentó en vivo dentro de Las estrellas bailan en Hoy para ejercer su derecho de réplica. Acompañado de Michelle González, su pareja, el actor apareció visiblemente molesto.

Desde el primer segundo, Vallado dejó claro que había límites que no permitiría cruzar.

“Gracias por darme el espacio, quiero aclarar algo que para mí es sagrado: en 20 años de carrera nunca he fallado a un llamado ni lesionado ni enfermo”, afirmó tajante.

Además el actor señaló que su lesión ocurrió por dar “el 200 por ciento”, incluso contratando apoyo externo para mejorar su desempeño.

“Si me lesioné no fue por no dar mi 100 por ciento, fue por dar mi 200 por ciento, por contratar una persona por fuera que desde el día uno me ha ayudado a entrenar para hacer un mejor trabajo” Julio Vallado

Después vino lo que más dolió: “Me dolió mucho la manera en que hablaron de mí el día de ayer… que pongan en duda mi profesionalismo no lo voy a permitir”, expresó mientras su molestia era evidente.

Con esa declaración, Vallado dejó claro que su enojo no era por la lesión, ni por el baile perdido, sino por las palabras que se dijeron en su ausencia.

¿Por qué no se presentó Julio Vallado a Las estrellas bailan en Hoy?

Uno de los conductores de Las estrellas bailan en Hoy, buscando claridad, le preguntó directamente por qué no se presentó el 25 de noviembre si tenía llamado, como la producción había asegurado. Fue entonces cuando llegó otro giro inesperado: según Vallado, él no tenía ningún llamado confirmado ese día.

“Me dijeron que no dijera nada, que Jordan iba a estar aquí, que Karenka estaba en muy buenas manos con Jordan…”, explicó, afirmando que todo se trató de una confusión interna.

Finamente el actor destacó que su compromiso con el reality empezó desde el primer día y que está dispuesto a continuar si la producción así lo decide.

Después de su explosiva aclaración, la competencia se encuentra en un punto delicado. Karenka ya volvió a bailar con Jordan, pero la producción tendrá que decidir si Vallado continúa o si la dupla quedará definitivamente desintegrada.

La audiencia, por su parte, quedó dividida: mientras algunos aplauden la sinceridad del actor, otros aseguran que el drama interno le dio un giro inesperado y conveniente a la temporada.

¿Quién es Julio Vallado, el participante de Las estrellas bailan en Hoy que causó polémica?

Julio Vallado es un actor, modelo y empresario mexicano nacido el 30 de julio de 1987 en Cuernavaca, Morelos. Se formó en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y debutó en televisión en 2014 con la telenovela Simplemente María. Desde entonces, ha participado en exitosas producciones como La rosa de Guadalupe, Como dice el dicho, Por amar sin ley y La desalmada, donde interpretó a David Astudillo. Más recientemente, destacó en la nueva versión de El maleficio con el papel de Raúl de Martino.

Además de su carrera en televisión, Julio Vallado ha incursionado en teatro y modelaje, consolidándose como una figura versátil en el entretenimiento mexicano. Ha participado en obras como Un tranvía llamado deseo y combina su faceta artística con proyectos empresariales. Actualmente, es uno de los participantes más comentados en el reality Las estrellas bailan en Hoy, donde ha demostrado disciplina y compromiso, cualidades que lo han convertido en uno de los favoritos del público.