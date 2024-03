El maleficio: Julio Vallado nos revela tremenda sorpresa del final de la telenovela

Este domingo concluye con un especial de dos horas, a las 9 de la noche por Las Estrellas, ‘El maleficio’, protagonizada por Fernando Colunga y Marlene Favela. Sobre lo que será el final hay una gran expectativa, y al respecto TVNotas platicó con el joven actor Julio Vallado, quien interpreta a Raúl, el hijo de Enrique de Martino.

“Nadie tiene idea de cómo va a acabar y eso me encanta. Les puedo adelantar que no será un final convencional, va a dar mucho de qué hablar. Habrá más muertes, revelaciones, amor, lágrimas, algo que los va a impactar mucho”, nos dijo.

Por otra parte Julio nos contó cómo llegó a este proyecto, “yo ya había trabajado con José Alberto Castro en un par de telenovelas y me dio la oportunidad de hacer el casting para Raúl. Yo quería hacer el personaje de Jorge, mi hermano en la trama y que finalmente se lo quedó Adrián di Monte. ‘El Güero’ ni siquiera me dejó audicionar para el papel de Jorge, él sabía que Raúl era el personaje correcto para mí y no se equivocó”.

Mira: Atala Sarmiento manda emotivo mensaje a Daniel Bisogno luego de 6 años distanciados

Julio Vallado es Raúl en El Maleficio / Instagram

Incluso nos señaló, “es muy bonito salir a la calle y recibir tantas muestras de cariño, por las características de mi personaje que tiene mucho dolor y vulnerabilidad, la gente es muy amorosa conmigo. Me han escrito bastantes personas con sentir parecido a Raúl y eso se te queda para toda la vida”.

Controversia en ‘El Maleficio’

En cuanto a las polémicas escenas con efectos especiales que se han transmitido y que a muchos les han encantado, nos dijo “fue muy loco ver lo que se logró y parte del éxito de la telenovela es que se creó mucho morbo, dimos de qué hablar, fuimos trending topic (tendencia) bastantes ocasiones, se hicieron memes y todo eso nos ayudó. Fue una telenovela muy viral”.

Le ha gustado mucho trabajar con Fernando Colunga e interpretar a su hijo, “al principio sentí mucha presión, yo no lo conocía en persona, él tampoco me conocía. Sentía una gran responsabilidad porque tiene una gran experiencia, fue increíble hacer equipo con él”.

Puedes ver: Bárbara de Regil revela que fue acosada por famoso productor: “Se me lanzó a los besos”

Fernando Colunga y Marlene Favela protagonizan El maleficio / Instagram

Sobre si Colunga le dio consejos nos comentó “todos los días. Un día le dije que soñé con él que agarraba dos cajas que traían botellas de vino y me decía cómo transformarlas y las convertía en zapatos. Y es que él sabe hacer de todo. Me quedo con lo que me comentó de la consciencia de la cámara. Él tiene una parte muy técnica que se me quedó muy grabada”, concluyó.

¿Cuándo y dónde ver el final de ‘El Maleficio’?

El final de esta historia se transmitirá a las 9 de la noche del domingo 3 de marzo por el canal de Las Estrellas y tendrá una duración de dos horas.

Checa: Laura León ‘la Tesorito’ ya recibió el anillo; ¡se casa a los 70 años!