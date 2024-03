Bárbara de Regil revela que fue acosada por famoso productor: “Se me lanzó a los besos”

Bárbara de Regil ha compartido detalles sobre un episodio de acoso que experimentó en los primeros años de su carrera profesional, por un productor de televisión que estaba casado en aquel momento.

La actriz, de 36 años, reveló que durante su juventud, un productor casado intentó besarla sin su consentimiento, aunque afortunadamente logró evitarlo.

Bárbara de Regil relató que se sintió vulnerada como mujer. Era mucho más joven, cuando un productor la abordó e intentó besarla.

Esta situación incómoda tuvo lugar hace muchos años, y aunque pudo rechazar sus avances, lamenta no haber tomado medidas más drásticas en ese momento.

“Sí, por ser mujer me he sentido como expuesta con algún productor por ahí, en algún momento, hace muchos años, que sí dije: ‘¡Qué canijo hombre!’... Se me aventó a los besos, nada más… y casado”, relató a varios medios, entre ellos, ‘Venga la alegría’

Bárbara de Regil revela que no le gusta invertir mucho dinero en una sola prenda / Instagram: @barbaraderegil

Bárbara de Regil no fue contratada tras rechazar al productor

Al respecto de las consecuencias que tuvo su acción, la también influencer aseguró: “Me eché para atrás y dije: ‘¿Qué está pasando?’, y me fui, ya no me contrataron. Yo, en ese momento, no sé por qué no le metí uno (golpe) bueno, pero pues me dio miedo”.

Bárbara de Regil mencionó que le gusta ahorrar dinero en la ropa / Instagram: @barbaraderegil

¿Quién fue el productor que acosó a Bárbara de Regil?

A pesar de haber compartido esta experiencia con los medios de comunicación, Bárbara de Regil expresó su temor a posibles represalias por parte del productor, por lo que optó por no revelar su identidad. “Jamás lo haría público porque es muy famoso”, afirmó a ‘Venga la alegría’.

