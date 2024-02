Alejandro Ávila, en ‘El maleficio’ tuvo una experiencia paranormal durante grabaciones

Uno de los personajes más importantes de la telenovela ‘El maleficio’ ha sido el de Joel, un diputado con muchas aspiraciones que se acercó a la organización de Enrique de Martino para llegar a ser alcalde y tener más poder, mejores contactos y alternativas para enriquecerse.

Al llegar a la organización, Joel fue advertido de las pruebas que tendría que superar para saber si era digno de estar y logró la candidatura que esperaba, pero a un costo muy alto: la vida de su hija.

El personaje de Joel ha sido interpretado por Alejandro Ávila, quien habló con TVNotas al respecto: “‘El Güero’ Castro me invitó hace cuatro años a hacer la primera audición porque él ya tenía el proyecto. Después se pospuso, pero el año pasado que lo retomaron me llamaron para volver a hacer el casting y me quedé”.

Alejandra Ávila “Nunca había llorado tanto en mi carrera. Lo hemos abordado desde el dolor, con las pérdidas tan fuertes que ha enfrentado. Y al ser escenas tan tremendas, es algo muy enriquecedor para uno como actor”.

Alejandro Ávila vivió momentos de terror en Televisa

En cuanto a si ha vivido una experiencia paranormal en las grabaciones de la telenovela. El actor confesó que sí y nos reveló en exclusiva cómo fue.

“Creo en las manifestaciones energéticas y un día en Televisa San Ángel se me fue la luz tres veces, lo cual es rarísimo que eso pase. En 30 años de mi carrera nunca había ocurrido algo así en un foro de esta televisora. Los técnicos me decían ‘es posible que se vaya una vez la luz, pero tres veces no, porque tenemos planta de luz’. Estuvo muy raro”. Alejandro Ávila

El actor confesó que es un orgullo trabajar con Fernando Colunga

Finalmente, Alejandro Ávila también nos habló sobre cómo fue trabajar al lado de Fernando Colunga, quien se había mantenido lejos de las telenovelas.

Alejandro Ávila “Es un orgullo estar a su lado. Es un gran amigo mío a quien adoro y respeto. Es un profesional en lo que hace, una persona muy disciplinada”.

Alejandro invitó a todo el público a no perderse el final del melodrama ‘El maleficio’, el cual se transmite por el canal de Las estrellas, a las 21:30 horas.

Alejandro Ávila “Será el 1 de marzo y les puedo adelantar que vienen muchas muertes, confrontaciones muy directas entre el bien y el mal. Mi personaje va a tener un desenlace shockeante”.