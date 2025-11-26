Tras abandono de Felicia Mercado en Las estrellas bailan en Hoy, Jordan Mendoza regresa y hace fuerte anuncio

Felicia Mercado abandonó a finales de octubre “Las estrellas Bailan en Hoy” debido a problemas de salud, dejando sin pareja al conductor venezolano Jordán Mendoza. La noticia impactó tanto al público como a los jueces y dejó visiblemente desilusionado a Jordán, quien esperaba continuar en la competencia.

¿Qué pasó con Felicia Mercado en Las estrellas bailan en Hoy?

Según Jordán Mendoza, Felicia Mercado tuvo complicaciones de salud, empezó a tener una “molestia en el costado”, pero a pesar de ello intentó dar lo mejor.

“Desde hace varias semanas, desde el inicio, Felicia Mercado se sentía mal por una molestia en el costado. Ser bailarín o participar en competencias de baile conlleva una gran exigencia física, y cuando no estás acostumbrado, evidentemente son movimientos antinaturales que hacen que ciertas partes del cuerpo comiencen a doler. A ella le empezó a doler el costado”, dijo Jordán Mendoza.

Sobre las críticas que ha recibido Felicia en redes, el actor la defendió de comentarios mal intencionados: “Respeto hacia ella, no quiero generar hate. No quiero que nadie piense que es culpa suya o que es injusto. Yo a ella la admiro y la respeto. Se ve increíble, llegaba temprano y nunca decía que no a ningún reto que ponían en las coreografías”.

Mira: ¿Integrante de ‘Hoy’ abandona el programa tras accidente de su mamá? “Cayó de las escaleras y se fracturó”

Felicida Mercado se retira de Las estrellas bailan en Hoy y su pareja Jordán Mendoza rompe en llanto. / Captura de pantalla

¿Cómo reaccionó Jordan Mendoza a la salida de Felicia Mercado en Las estrellas bailan en Hoy?

Jordán Mendoza se mostró conmovido y lloró en vivo cuando Felicia Mercado anunció a los jueces y a Galilea Montijo que era su último baile pues por temas de salud había decidido abandonar la competencia.

En entrevista con TVNotas, Jordán Mendoza reconoció que fue doloroso que Felicia Mercado renunciara a “Las estrellas bailan en Hoy”. Sin embargo, dejó claro que se sentía agradecido por haber participado junto a ella y por supuesto respeta su decisión.

“Estoy agradecido por lo que viví y por estar en uno de los canales más importantes de Latinoamérica. La tomo con respeto; desde el día uno dije que la iba a apoyar. Independientemente de lo que haya decidido, voy a respetar eso, y lo más importante son todas las enseñanzas que recibí en estas semanas”, dijo Jordán Mendoza a TVNotas.

Felicida Mercado se retira de Las estrellas bailan en Hoy y su pareja Jordán Mendoza rompe en llanto. / Captura de pantalla

Jordán Mendoza anuncia su regreso a las estrellas bailan en Hoy, ¿con quién bailará?

Aunque, Jordán Mendoza quedó fuera de la competencia tras la salida de Felicia Mercado, apareció sorpresivamente en el programa “Hoy” para bailar junto a Karenka.

En entrevista con el reportero Edén Dorantes habló de su regresó a"Las estrellas bailan en Hoy. El conductor dijo estar muy contento, pues recibió la llamada de Andy Rodríguez, productora de “Hoy”, para invitarlo de nuevo al programa.

“Se viene una sorpresa muy bonita van ver más de mí. Espero lo puedan disfrutar, estoy agradecido con Dios y con la jefa Andy”, comentó Jordán.

“Yo estaba por tomar un vuelo a Venezuela, en ese momento me llamó Andy y ¡jalo! Nunca le voy a decir que no a ‘Las estrellas bailan en Hoy”’ Vengo adolorido, perdí el ritmo, pero estoy contento, feliz y agradecido.”

Mira: ¿Kunno abandona Las estrellas bailan en Hoy tras fuertes críticas? Deja sola a Rosa Caiafa

Felicida Mercado se retira de Las estrellas bailan en Hoy y su pareja Jordán Mendoza rompe en llanto. / Captura de pantalla

¿Por qué Jordán Mendoza regresó a Las estrellas bailan en Hoy?

El presentador venezolano Jordán Mendoza regresó a “Las estrellas bailan en Hoy” luego de que Julio Vallado, pareja de Karenka, sufriera una lesión durante los ensayos.

Por esta razón, el conductor volvió al reality del matutino para suplir su ausencia y apoyar a la cantante cubana. Sin embargo, anunció que todavía desconoce si permanecerá hasta el final de la competencia.

“Las lesiones son parte de los realities, honestamente deseo que mejore, pero al final es Dios quien tiene la última palabra, yo estoy dando lo que me corresponde y dando lo mejor de mí. En este punto no sabemos qué pasará, hay que esperar”, dijo.

Mira: Captan a integrantes de ‘Hoy’ en cita romántica: entre brindis y besos ¿él olvidó la cartera? ¡Ella pagó todo!