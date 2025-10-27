Felicia Mercado reaparece en Las estrellas bailan en Hoy y revela por qué se fue ¡Inesperado regreso!

Felicia Mercado reapareció este lunes en Las estrellas bailan en Hoy, sorprendiendo a la audiencia tras haber anunciado su salida del programa el pasado viernes. Su regreso generó expectativa entre los conductores y televidentes, quienes esperaban conocer los motivos de su ausencia y cómo retomaría su participación en el concurso de baile que reúne a distintas celebridades en la pista de Hoy.

Felicia Mercado explicó los motivos de su salida de Las estrellas bailan en Hoy. / IG/programahoy

¿Qué pasó con Felicia Mercado en Las estrellas bailan en Hoy?

Este viernes, Felicia Mercado salió de Las estrellas bailan en Hoy. Durante el programa, la actriz, quien se encontraba de pareja con Jordán Mendoza, anunció a Galilea Montijo que este sería su último baile, explicando que había decidido retirarse debido a que “no se siente bien”.

Luego de su presentación, Felicia Mercado dijo: “Quiero darles las gracias a todos, me la he pasado increíble, tengo un compañero sensacional. Quiero avisar que hoy me retiro. Creo que no se vale dar lo que no puedo dar hoy. Les agradezco todo el amor”.

Mientras que en entrevista con TVNotas, Jordán Mendoza reconoció que fue doloroso que Felicia Mercado renunciara a Las estrellas bailan en Hoy, pero expresó su gratitud y respeto hacia ella:

“Estoy agradecido por lo que viví y por estar en uno de los canales más importantes de Latinoamérica. La tomo con respeto; desde el día uno dije que la iba a apoyar. Independientemente de lo que haya decidido, voy a respetar eso, y lo más importante son todas las enseñanzas que recibí en estas semanas”. Jordán Mendoza

Felicia Mercado explicó que por salud se retiró de Los problemas bailan en Hoy. / Foto: IG/programahoy

¿Por qué se fue Felicia Mercado de Las estrellas bailan en Hoy? Esto dijo

Al reaparecer este lunes 27 de octubre en Las estrellas bailan en Hoy, la actriz Felicia Mercado habló sobre los motivos que la llevaron a retirarse del programa.

“La decisión fue porque, bueno, ya están escuchando la voz sexy y divina que traigo... También fue antes que nada porque me lastimé, estuve desde un principio así, yo quería seguir adelante, la verdad estaba encantada, estoy muy agradecida con todos, de verdad estar con una producción tan espectacular y hacer algo que nunca había hecho que es bailar”, comentó la actriz.

Además, agregó que “desde un principio estaba lastimada, con el tiempo fue empeorando, llegó un momento en el que me dijo el doctor ‘O le paras o ¿qué hacemos?’ No quise ya seguir y darle oportunidad a la gente que puede y darle oportunidad a mi compañero que tenía todo el derecho de seguir adelante”.

“Lamentablemente no hubo los suficientes votos para que él siguiera, pero uno hace la buena intención. Antes que nada agradecer, y Dios sabe por qué haces las cosas. Estoy muy contenta de haberlo hecho y a toda la producción gracias que fue espectacular conmigo”, concluyó Felicia Mercado.

¿Quién es Felicia Mercado, exparticipante de Las estrellas bailan en Hoy?

Felicia Mercado, nacida en Tijuana, Baja California, el 17 de diciembre de 1959, es actriz, presentadora y exreina de belleza. Inició su carrera en el certamen Señorita México en 1977, resultando ganadora y representando a México en Miss Universo en República Dominicana. Posteriormente participó en la telenovela El hogar que yo robé, protagonizada por Angélica María.

En 1987 sustituyó a Edith González en la telenovela Rosa salvaje, interpretando a la antagonista Leonela Villarreal, donde su personaje tuvo enfrentamientos con Rosa García, interpretada por Verónica Castro. Durante los años siguientes participó en telenovelas como Lo blanco y lo negro, Entre la vida y la muerte y Más allá del puente, en esta última sustituyendo a Alejandra Maldonado en el papel de Sara.

En 1995 apareció en Lazos de amor como Nancy, y al año siguiente en Te sigo amando, Cañaveral de pasiones y Confidente de secundaria. En 2009 participó en Sortilegio y posteriormente en Teresa, interpretando a Genoveva, junto a Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Aarón Díaz y Manuel Landeta.

Desde 2011, trabajó en telenovelas de Telemundo, incluyendo La casa de al lado, El rostro de la venganza (2012) como Valeria Samaniego, y Dama y obrero (2013) como villana principal, compartiendo créditos con Ana Layevska, José Luis Reséndez, Fabián Ríos y Sofía Lama.

A lo largo de su carrera, Felicia Mercado participó en telenovelas, certámenes de belleza y programas de televisión tanto en México como en producciones internacionales.

Felicia Mercado se despidió de Las estrellas bailan en Hoy tras problemas de salud. / Foto: IG/programahoy

