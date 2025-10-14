Felicia Mercado: La cachamos beso y beso con un chavito de 21 años, él dice: “¡Quiero que sea mi novia!”

Felicia Mercado (65 años) disfruta de su soltería al máximo. La captamos con un nuevo galán muy cariñosos en un restaurante del centro de la Ciudad de México. Se trata del actor Brandon Zariñan (21), a quien le triplica la edad. Al joven lo trae de un ala, está muy emocionado y le gustaría iniciar una relación con la actriz.

Actor Brandon Zariñan cuenta cómo conquistó a Felicia Mercado

“La verdad, yo di el primer paso. Le dije: ‘Felicia Mercado, ¡me encantas!’. Oficialmente no le he dicho que seamos novios, pero no lo descarto Ya nos dimos unos besos (ríe). ¡Quiero que sea mi novia!”.

Hace más de 1 mes, el actor conoció a la exuberante güera en un evento y quedó prendado: “(Al salir del lugar) fuimos a comer a un restaurante. Estuvimos en la parte de arriba y se dio el clic. Es una dama en toda la extensión de la palabra”.

La conocía desde chico, porque era el amor platónico de su tío: “Siempre hablaba de ella y enseñaba fotos. Cuando la conocí, ¿qué te digo? No fue coincidencia. Hablamos de la actuación y se dio una conexión sin esperarlo”.

Brandon Zariñan defiende su romance con Felicia Mercado: “La edad es solo un número”

Brandón explicó que no le importa la diferencia de edad con Felicia Mercado. A pesar de que le triplica la edad, para él no es impedimento:

“Sonará a cliché, pero la edad es un número. Recuerdo incluso desde que iba a la primaria me enamoré de mi maestra de inglés. Me llevaba bastantes años y decía: ‘Qué mujer tan bella’. Para mí es normal”. Felicia Mercado

Las prefiere mayores: “Me gustan las mujeres que sepan realmente lo que quieren y no ir con niñas que solo andan en el cotorreo. Prefiero una mujer con la que pueda construir una relación. Siento que Felicia es la indicada. Quiero ser el hombre que ella necesita y que se sienta segura”.

“Nos llevamos súper bien. Para nada siento que exista la diferencia de edad. Nos la pasamos riendo. Bailamos. Tiene muchísima energía. Es un alma completamente joven”.

En un principio la actriz le hizo ver que podría ser su mamá, para que no se emocionara: “Sí, me lo dijo, pero se dio y, cuando menos lo esperábamos, ya estábamos abrazados, agarrados de la mano. Hemos ido a eventos y estado muy cariñosos. Me siento muy bien con su compañía”.

¿Qué opinan los papás de Brandon Zariñan sobre su romance con Felicida Mercado?

Brandon expresó que le gusta mucho Felicia Mercado: “Me encantan sus ojos. Tiene una mirada preciosa, y su estatura. Es alta, impone muchísimo. Donde se para todo mundo la voltea a ver. No me siento celoso. Al contrario, muy feliz. Es una mujer súper guapa la que tengo a mi lado. Me siento especial porque entre tantas opciones que tiene me elija a mí”.

Sus papás aún no saben de su relación con la actriz, pero no cree tener problemas: “Apenas se van a enterar (ríe). Mi mamá siempre ha respetado mis decisiones. Sabe que soy inteligente y cuando siento algo por alguien es porque esa persona vale la pena”.

No le importan las críticas que puedan surgir por andar con una señora: “Al contrario. Para mí es un placer. Me siento honrado de conocerla y salir con ella. Nos estamos conociendo de una manera muy sana. Me encanta”.

Han tenido una gran afinidad. Felicia le ha dado muchos consejos. Hablan de sus familias y de anécdotas de la vida: “Estoy feliz e ilusionado. Mi corazón está latiendo fuerte, sonriendo y brillando. No sé qué pasará, pero quiero formalizar y que nos llevemos súper bien, como hasta ahorita. La pasamos genial. Para el amor no hay edad”, concluyó.

¿Quién es Brandon Zariñan, el joven que robó el corazón de Felicia Mercado?

El novio de Felicia Mercado nació en Tijuana, Baja California

En 2023 estudió actuación en la escuela de Patricia Reyes Spíndola.

Un año después fue subcampeón del reality show “Abandonados Asia: La ruta del dragón” y participó en la telenovela “Vivir de amor”.

Actualmente filma una película junto con Consuelo Duval.

