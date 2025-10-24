Las estrellas bailan en Hoy: ¿Jordán Medonza se enoja con Felicia Mercado porque lo abandonó en el reality?

Este viernes sorprendió en el programa “Hoy” la renuncia de Felicia Mercado en “Las estrellas bailan en Hoy”. La actriz, quien se encontraba de pareja con Jordán Mendoza, anunció inesperadamente a Galilea Montijo que este sería su último baile, pues había decidido retirarse

Felicia Mercado abandonó Las estrellas bailan en Hoy. / Archivo TVNotas

¿Qué dijo Felicia Mercado sobre su salida de ‘Las estrellas bailan en Hoy’?

Luego de hacer su presentación, Felicia Mercado, también presentadora mexicana, dio a conocer que el baile de este viernes fue el último para ella. Expresó que “no se siente bien”.

“Quiero darles las gracias a todos, me la he pasado increíble, tengo un compañero sensacional. Quiero avisar que hoy me retiro. Me siento muy mal, traigo un gripón; vean la voz que traigo, no me siento bien. Creo que no se vale dar lo que no puedo dar hoy. Les agradezco todo el amor” Felicia Mercado

La situación no pasó desapercibida en redes sociales, dado que Jordán, su pareja, se mostró destrozado por la situación. Su pareja, quien no estaba enterado de esta decisión, rompió en llanto con la salida de Felicia Mercado.

“No sé qué va a pasar, me están pidiendo que entre a la pista… por supuesto respetamos tu decisión”, dijo Galilea Montijo.

Sin embargo, otra cosa desconcertó a los televidentes: Felicia Mercado dejó solo a Jordán Méndoza frente al jurado. ¿Qué pasará ahora con él en Las estrellas bailan en Hoy? En exclusiva para TVNotas, el actor nos da más detalles.

Felicia Mercado se retira de Las estrellas bailan en Hoy y su pareja Jordán Mendoza rompe en llanto en Hoy. / Captura de pantalla

¿Qué dijo Jordan de la salida de Felicia Mercado en Las estrellas bailan en Hoy?

En entrevista con TVNotas, Jordán Mendoza reconoció que fue doloroso que Felicia Mercado renunciara a “Las estrellas bailan en Hoy”. Sin embargo, dejó claro que se siente agradecido por haber participado junto a ella y por supuesto respeta su decisión.

“Estoy agradecido por lo que viví y por estar en uno de los canales más importantes de Latinoamérica. La tomo con respeto; desde el día uno dije que la iba a apoyar. Independientemente de lo que haya decidido, voy a respetar eso, y lo más importante son todas las enseñanzas que recibí en estas semanas”. Jordán Mendoza

El actor y cantante aseguró que Felicia Mercado se sientió muy triste por él."No hemos hablado, pero cuando me abrazó me dijo discúlpame. Tiene un corazón hermoso y en medio de todo me dijo que me respeta mucho”.

Felicia Mercado se retira de Las estrellas bailan en Hoy y su pareja Jordán Mendoza rompe en llanto. / Captura de pantalla

¿Cómo se llevaban Jordan Mendoza y Felicia Mercado en Las estrellas bailan en Hoy?

Jordan reveló que su experiencia con Felicia Mercado fue muy positiva: se llevaron muy bien y él estaba encantado de poder bailar a su lado

“La verdad, superlinda. Felicia es una mujer extraordinaria, con un corazón extraordinario. Tiene una gran trayectoria; es un privilegio estar con ella. De hecho, lo dije en entrevistas pasadas: mi familia estaba emocionada porque estaba con la ‘villana’ de las telenovelas”, agregó.

“Ahorita voy a llamar a mi esposa y sé que voy a llorar con ella; sé que será inevitable”, dijo y aseguró que Felicia Mercado mostró lo mejor de ella en el escenario y que siempre tuvo la mejor actitud.

Felicia Mercado se retira de Las estrellas bailan en Hoy y su pareja Jordán Mendoza rompe en llanto. / Captura de pantalla

¿Por qué Felicia Mercado, pareja de Jordan Mendoza abandonó Las estrellas bailan en Hoy?

Según Jordán Mendoza, Felicia Mercado tuvo complicaciones de salud, empezó a tener una “molestia en el costado”, pero a pesar de ello intentó dar lo mejor.

“Desde hace varias semanas, desde el inicio, Felicia Mercado se sentía mal por una molestia en el costado. Ser bailarín o participar en competencias de baile conlleva una gran exigencia física, y cuando no estás acostumbrado, evidentemente son movimientos antinaturales que hacen que ciertas partes del cuerpo comiencen a doler. A ella le empezó a doler el costado”. Jordán Mendoza

Sobre las críticas que ha recibido Felicia en redes, el actor la defiende:

“Respeto hacia ella, no quiero generar hate. No quiero que nadie piense que es culpa suya o que es injusto. Yo a ella la admiro y la respeto. Se ve increíble, llegaba temprano y nunca decía que no a ningún reto que ponían en las coreografías”.

¿Jordán Mendoza tendrá nueva pareja en Las estrellas bailan en Hoy?

El actor y cantante Jordan Mendoza reconoció que, por el momento, no sabe qué pasará con él en “Las estrellas bailan en Hoy”.

Aunque Roberto Mitsuko pidió que le pongan una nueva compañera, él prefiere tomarlo con calma y valorar lo positivo que le dejó su participación en “Las estrellas bailan en Hoy”, tanto en producción como en nuevas amistades.

“Me llevo todo el cariño de producción y me quedo con la disciplina y la constancia. Honestamente, no sé qué va a pasar; confío en Dios y que sea él quien decida. Yo tengo todas las ganas, siempre digo si hay una oportunidad, solo una, y prometo que entregaré mi cuerpo y mi alma”, finalizó.

