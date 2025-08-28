Nicola Porcella regresa a Perú y causa tensión con la prensa; su actitud genera rumores "¿estás enojado?”

Nicola Porcella regresó a su país natal y sorprendió con su actitud distante y evasiva frente a los medios peruanos. Su comportamiento se volvió viral y generó críticas de distintos programas, sobre todo al recordar los escándalos que marcaron su salida de esta televisora, a la que no quiso conceder la entrevista. ¿Qué polémicas sigue arrastrando el exintegrante de Esto es guerra y La casa de los famosos México? ¡Entérate!

Mira: Wendy Guevara y Nicola Porcella exhiben a Poncho de Nigris por no ir a su pódcast “Todo quiere para allá”

Nicola Porcella / Redes sociales

¿Qué pasó con Nicola Porcella en su regreso a Perú que sorprendió a la prensa y al público?

Nicola Porcella, quien ganó popularidad en México gracias a su participación en La casa de los famosos México, reapareció en Lima, Perú, en las instalaciones de América Televisión. Su presencia causó revuelo, pero no precisamente por buenas razones.

Durante una inesperada intervención en vivo en el programa América Hoy, Nicola mostró una actitud fría, evasiva y hasta hostil con los medios locales. El equipo del matutino esperaba la llegada de Rafael Cardozo, pero fue Porcella quien apareció en escena, y su comportamiento dejó a todos desconcertados.

“Papi, otro día hablamos, ¿está bien? Estoy, no pues, con otra cosa”, respondió al reportero Osvaldo, quien intentaba obtener alguna declaración. Cuando le preguntaron si estaba molesto, Nicola respondió: “Para ustedes, no. Digamos, no me va bien pues”.

Aunque aseguró que estaba de vacaciones, su actitud levantó sospechas. Mientras subía por las instalaciones del canal, se especuló que iba a una reunión con la gerencia. “¿Estarán negociando contrato?”, se preguntaron los conductores en vivo.

Lee: ¿Nicola Porcella prefiere México que Perú? Esta declaración enciende las redes

¿Cómo reaccionaron los medios y críticos de televisión ante la actitud de Nicola Porcella en Perú?

Magaly Medina, una de las conductoras más temidas de la televisión peruana, no dudó en lanzar duras críticas contra Nicola Porcella tras su regreso. En su programa, lo acusó de haber perdido la humildad y recordó los escándalos que marcaron su salida de la televisión peruana.

“Él en aires de divo… cómo es la gente, ¿no? Rápidamente pierde la humildad”, dijo Medina. Y fue más allá: “Nicola Porcella no ha aprendido de las caídas que tuvo acá. Que no se le olvide que cuando se fue, no se fue en olor de multitud, no se fue por la puerta grande. Se fue después de varios escándalos”. Magaly Medina

Magaly también reconoció que Nicola tuvo suerte en México, pero le advirtió que las segundas oportunidades deben valorarse: “Tuvo la buena fortuna de que allá, en este reality, conquistar al público mexicano. Es otra cosa. Y las segundas oportunidades en la vida siempre hay que aquilatarlas y tratar de mantenerlas”.

Finalmente, sentenció: “Ahora se alucina y otra vez viene, porque no se cambia. Las personas cuando no quieren, no cambian. Y él sigue siendo el mismo Nicola Porcella que se fue. No ha aprendido absolutamente ninguna lección de humildad”.

Mira: Fernando Colunga y Nicola Porcella aparecen juntos y aclaran polémica de audio viral

¿Cuáles fueron los escándalos y polémicas que marcaron la carrera de Nicola Porcella en Perú?

Nicola Porcella no es ajeno a la polémica. Desde su debut en televisión en 2011, ha protagonizado varios escándalos que afectaron gravemente su imagen pública.

Uno de los más recordados ocurrió en 2015, cuando su entonces pareja, Angie Arizaga, lo acusó de agresión física en un audio filtrado: “La semana me golpeó horrible, estuve cojeando, me asfixió, me empujó, me rompió la ropa, me ha dejado aquí herida, me ha dicho ‘lárgate’… Está enfermo”, se escuchaba decir a Arizaga.

Aunque la relación se reanudó después, Nicola aseguró en La casa de los famosos México que todo fue inventado por Angie y que ella lo desmintió.

Nicola Porcella en Perú / IG: @nicolaporcella12

En 2019, su nombre volvió a sonar por la infame “fiesta del terror”, donde Paula Ávila denunció haber sido drogada. Claudia Meza también se sumó a las acusaciones. Aunque Nicola no fue el único señalado, su nombre apareció en las investigaciones, lo que provocó su salida de Esto es guerra. Inicialmente dijo que fue voluntaria, pero luego se reveló que América TV lo despidió para que resolviera sus problemas legales.

Ese mismo año, demandó por difamación a Magaly Medina, quien lo llamó “basura” y “mujeriego”. Aunque ganó inicialmente, el juicio fue anulado tras una apelación. Nicola aseguró que Medina “arregló” el juicio.

En 2020, mientras co-conducía Todo por amor, Nicola hizo un comentario considerado machista: “Espérense, vamos a hacer algo acá porque aquí nadie se ‘gilea’ a Karina más que los gerentes del canal que nos van a poner la plata”.

El comentario causó indignación. Porcella se ausentó del programa para “procesar” su error y se disculpó con Karina Rivera.

Te puede interesar: Fernando Colunga y Nicola Porcella aparecen juntos y aclaran polémica de audio viral

Nicola Porcella sorprendió con su frialdad al reencontrarse con los medios de su país natal.

¿Regresará Nicola Porcella a la televisión peruana y qué proyectos podrían tenerlo de vuelta?

Aunque no hay confirmación oficial, la visita de Nicola Porcella a América Televisión ha desatado rumores sobre un posible regreso. Un hombre que lo acompañaba comentó: “No prometo, pero tenemos una reunión ahora y saliendo, en media horita…”.

Nicola no negó ni confirmó nada, pero su presencia en el canal y la especulación sobre una reunión con la gerencia alimentan la posibilidad de que esté negociando algún proyecto.

Eso sí, si realmente quiere volver, tendrá que enfrentar no solo a los medios, sino también a una audiencia que no olvida sus escándalos. Y como bien dijo Magaly Medina, “las segundas oportunidades hay que aquilatarlas”.