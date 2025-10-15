Muere actor y fisicoculturista vegano a los 42 años tras hospitalización, ¿quién era Varinder Singh Ghuman?

El mundo del deporte sufre otra pérdida. Tras el asesinato de Jonathan González, exfutbolista de la Liga MX del León y la UdeG, ahora se confirma la muerte de Varinder Singh Ghuman, el primer fisicoculturista vegano del mundo, a los 42 años, tras haber sido hospitalizado. ¿Su dieta tuvo algo que ver con su deceso?

¿Quién era Varinder Singh Ghuman? / Redes sociales

¿De qué murió Varinder Singh Ghuman, el primer fisicoculturista vegano del mundo?

De acuerdo con el reporte de diversos medios internacionales, el también actor Varinder Singh Ghuman murió el pasado 9 de octubre. El hombre de 42 años había ingresado al Hospital Amritsar para una cirugía en el hombro.

Pese a ser una operación menor para tratar una dolencia que venía arrastrando desde hacía varios meses, durante la intervención, Ghuman sufrió un paro cardíaco. Si bien los médicos lograron reanimarlo, poco después tuvo otro infarto que le quitó la vida.

Sus familiares aún no han dado declaraciones de lo ocurrido. En tanto que en redes sociales, su portavoz lanzó un corto, pero emotivo mensaje de despedida en el que destaca el dolor que atraviesa su círculo cercano en estos momentos.

“Descansa en paz, hermano. Punjab y la industria musical punjabi sufrieron una gran pérdida. Waheguru perdonó a la familia”, expresó.

Los ritos funerarios se realizaron el pasado 10 de octubre. En una ceremonia íntima, la familia y amigos más cercanos cremaron sus restos.

Varinder Singh Ghuman / Redes sociales

¿Cuáles fueron las últimas palabras de Varinder Singh Ghuman, el primer fisicoculturista vegano del mundo?

Horas antes de su intervención, Varinder Singh Ghuman había usado sus redes sociales para anunciar que entraría a cirugía. En un post en Instagram, el atleta se dijo estar muy tranquilo por la operación y señaló que daría todo de sí para recuperarse.

“Un hierro caliente, Maarda. Hemos visto la lesión, que llegue la hora. Veremos el águila volando”, manifestó.

Tras su muerte, la publicación se llenó de comentarios lamentando su muerte y deseándole todo lo mejor a la familia para que pueda sobrellevar su duelo.

¿Quién era Varinder Singh Ghuman?

Varinder Singh Ghuman fue un fisicoculturista y actor originario de la India. Nació en 1983 y tenía 42 años al momento de su muerte. Ganó muchos reconocimientos a lo largo de su vida, incluyendo el Mr. India en 2009. También fue el segundo lugar en Mr. Asia.

También actuó en algunas películas con varias celebridades. Estos fueron algunos de sus proyectos más representativos:

Kabaddi Once Again

Roar: Tigers of the Sundarbans

Tiger 3

Marjaavaan

Se caracterizaba por llevar una dieta completamente vegana. Tras su muerte, algunos empezaron a especular que su alimentación pudo haber sido un factor decisivo. No obstante, nada ha sido confirmado aún.

La celebridad siempre se mantuvo muy hermética en cuanto a su vida personal. Sin embargo, se sabía que estaba casado y tenía cuatro hijos.

