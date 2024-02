Ana Patricia Rojo se casa a los 50 años con misterioso hombre ¡así fue la boda!

Vaya sorpresa la que nos llevamos este fin de semana, ya que Ana Patricia Rojo se casó en total discreción con su novio, Mauricio.

Cabe señalar que la actriz mantuvo su noviazgo lejos del ojo público, pues quería evitar que la prensa revelara su identidad, por lo que sin duda el anuncio de su boda ha sorprendido a todos.

Ana Patricia Rojo actriz de telenovelas / Instagram

Mira: Hospitalizan de emergencia al nieto de Silvia Pinal tras sufrir varios desmayos, señala Mayela Laguna

Ana Patricia Rojo se casó en secreto

A través de redes sociales comenzaron a circular varios momentos de la íntima ceremonia con un galán de nombre Mauricio.

Una de las invitadas a este gran día para Ana Patricia Rojo fue la artista Lourdes Munguía, quien compartió algunas imágenes a través de su cuenta de Instagram.

Ana Patricia Rojo se casó este fin de semana / Instagram

Dichas fotografías muestran a Ana Patricia Rojo vestida de blanco, con mucho encaje y con una tiara. Al parecer, el evento tuvo lugar en un jardín, donde la pareja estuvo rodeada de amigos y familiares.

Te puede interesar: Daniela Romo recuerda a Tina Galindo con nuevo mensaje: “Gracias por tanto amor”

Otro momento que compartió Lourdes fue el vals de los novios, en el cual ambos lucieron muy enamorados. Hasta el momento no se conocen más detalles de la boda, pues Ana Patricia quiso mantener todo en total hermetismo.

Ana Patricia Rojo se casó este fin de semana / Instagram

¿Quién es Ana Patricia Rojo?

Ana Patricia Rojo Stein tiene 50 años de edad y es una actriz mexicana nacida el 13 de febrero de 1974. La famosa tiene ascendencia peruana y padres famosos. Recordemos que la actriz es hija del actor uruguayo Gustavo Rojo y de la exMiss Perú Camela Stein.

Debido a esta situación, Ana Patricia incursionó en la actuación, pues desde los 5 años encontró su vocación. La artista ha participado en varias películas y más de 28 telenovelas, además de obras de teatro como: “Honrarás a los tuyos”, “Juegos del destino”, “María José", “María la del barrio”, “Destilando amor”, “S.O.S me estoy enamorado”, “Amores que engañan”, por nombrar algunas.

Ana Patricia Rojo se alejó del medio del espectáculo en 2019, pero regresó a la pantalla chica en MasterChef Celebrity 2023. Sin embargo, no ha retomado la actuación. Sobre su nueva pareja no se sabe nada al respecto, simplemente la actriz Lourdes Munguía en sus historias lo llamó Mauricio, pero no se conoce su historia de amor.

Checa: Dania Méndez reacciona a infidelidad de su ex Peso Pluma a Nicki Nicole: “Le gustan buchonas”