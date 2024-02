Daniela Romo recuerda a Tina Galindo con nuevo mensaje: “Gracias por tanto amor”

El pasado 30 de enero, se dio a conocer el sensible fallecimiento de Tina Galindo, famosa productora de teatro y representante de diversas celebridades, a los 78 años, tras complicaciones derivadas del Covid-19.

A dos semanas de esta lamentable pérdida, Daniela Romo, quien fuera una de sus tantas representadas y gran amiga de Galindo, le dedicó un emotivo mensaje para recordarla.

Mediante redes sociales, la famosa actriz compartió una fotografía en la que se le puede ver muy sonriente junto a la hoy occisa. Dicha imagen estuvo acompañada de unas palabras en las que le agradece todo el amor y apoyo que le dio a lo largo de los años.

Estoy más poblada de silencio que de palabras✨

Pero tantas de las suyas, tantas, me abrazan llenando de cariño y respeto a TINA🙏🏻

GRACIAS por poblarme con esos abrazos✨

Abrazar la tristeza ilumina✨GRACIAS por tanto AMOR🙏🏻

— DANIELA ROMO (@DanielaRomoWeb) February 15, 2024

La también presentadora culminó su dedicatoria diciendo que, “abrazar la tristeza, ilumina”, y reiteró su agradecimiento por todo lo vivido.

“Gracias por tanto amor. Siempre luz”. Daniela Romo

Tina Galindo falleció a finales de enero / ALEJANDRO PASOS/TVNOTAS

¿Cómo fue la relación entre Daniela Romo y Tina Galindo?

Daniela Romo y Tina Galindo fueron grandes amigas durante 40 años. Además de la amistad, ambas compartían una relación laboral, pues Galindo fue la representante de la famosa actriz y también produjeron varias puestas en escena juntas.

En diversas entrevistas, Romo mencionó que la productora de teatro era una de las personas más importantes de su vida, pues la apoyó en momentos críticos como su lucha contra el cáncer.

Cuando se dio a conocer la noticia sobre su fallecimiento, la también presentadora, entre lágrimas, señaló que dedicaría su vida a honrarla. También mencionó que siempre la llevará en su corazón.

“Aquí estuvimos (a su lado). Sí me siento huérfana porque no tengo ni a mi mamá. Sí, afortunadamente, (me despedí de ella). (No le dije) Nada, nada más lo que le agradecía por todo el amor que sentí, siento y sentiré por ella”, expresó.

