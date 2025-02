Tras suplicar trabajo, primer actor de 88 años consigue papel en telenovela de Las estrellas 🌟

Hace unos meses, el actor argentino Sergio Klainer (88 a√Īos) sorprendi√≥ al p√ļblico tras publicar un video en las redes sociales donde relataba que, a pesar de su larga y reconocida trayectoria, no ten√≠a trabajo como actor.

De inmediato, Pedro Ortiz de Pinedo lo llam√≥ para llevar a cabo una participaci√≥n especial en la telenovela ‚ÄėAmor amargo‚Äô, donde trabajo junto a Daniela Romo. Ahora, Salvador Mej√≠a le ha dado un papel importante en su pr√≥ximo proyecto: ‚ÄėMe atrevo a amarte‚Äô.

Al respecto, Sergio nos dijo: ‚ÄúLa inactividad es la tumba del actor. Yo necesitaba sentirme vivo y actuar es vivir. La √ļnica forma de poder sentirme as√≠, es al ejercer mi sagrado, entra√Īable y amado oficio‚ÄĚ.

Sergio Kleiner revela que no pidió trabajo por falta de dinero: esta fue la razón

Nos cont√≥ por qu√© decidi√≥ pedir trabajo a trav√©s de un video: ‚ÄúEs que no se vale que los actores con gran trayectoria, que han demostrado su capacidad y talento, est√©n tan desaprovechados. No tuve reparos en solicitar que me sigan dando oportunidades. Quiero seguir aprendiendo. Siempre voy a intentar actuar mejor que ayer‚ÄĚ.

No se concibe lejos de los reflectores:

‚ÄúNo lo hice por un tema econ√≥mico porque afortunadamente tengo una escuela de actuaci√≥n y me va muy bien. Yo no dependo de que me llamen para actuar, pero hacerlo me da energ√≠a, emoci√≥n, fuerza y me hace sentir vitalmente √ļtil. Quiero proyectarme a los telespectadores. Adem√°s, es saludable f√≠sicamente‚ÄĚ. Sergio Kleiner

‚ÄúEs deprimente que un profesional est√© inactivo. Yo quiero trabajar todos los d√≠as de mi vida hasta que Dios me lleve. Mi llamada de auxilio s√≠ sirvi√≥ y aqu√≠ estoy. Todav√≠a existo. Soy primer actor. Denme trabajo. No me gusta que me llamen viejo. Soy un se√Īor de la tercera edad‚ÄĚ, finaliz√≥.

En junio de 2024, Sergio Klainer hizo un llamado a los productores, a quienes les pidió que le dieran trabajo.

‚ÄúEstimados y distinguidos productores, soy un primer actor desaprovechado. Me comunico con ustedes para exhortarlos a que me den un poco de alegr√≠a y de vida. Necesito trabajar. Aprov√©chenme, cuento con ustedes‚ÄĚ, coment√≥ Sergio.

Sergio Kleiner revela que consiguió trabajo. / Liliana Carpio

‚ÄėMe atrevo a amarte‚Äô, la nueva producci√≥n de Televisa

Es una nueva telenovela que produce Salvador Mejía. La trama se centra en los personajes principales, Victoria Pérez-Soler (interpretada por Kimberly Dos Ramos) y Alejandro Sánchez-Guerra (Rodrigo Guirao), quienes se enfrentarán a numerosos obstáculos mientras buscan la justicia y el amor en un mundo lleno de venganzas y secretos. Su estreno está programado para el 24 de febrero de 2025 a las 6:30 p.m. en el canal Las Estrellas.

¬ŅQui√©n es Sergio Kleiner?

Sergio Klainer nació en Buenos Aires, Argentina, en 1936, pero su carrera artística se desarrolló en México. El actor ha participado en diferentes novelas que lo han llevado a ser reconocido en la industria del espectáculo.

Sergio Klainer ha participado en producciones tanto de Televisa como de TV Azteca. Las producciones que destacan son:

‚ÄėMuchachitas‚Äô,

‚ÄėAmor en custodia‚Äô,

‚ÄėPecadora‚Äô,

‚ÄėCatalina y Sebasti√°n‚Äô,

‚ÄėCita a ciegas‚Äô, entre otras.

El famoso tambi√©n ha dado talleres de actuaci√≥n en teatro, tanto en l√≠nea como presencial, los cuales ha impartido para ni√Īos, j√≥venes y adultos.

Recordemos que el primer actor lleva poco m√°s de dos a√Īos sin aparecer en televisi√≥n. Su anterior telenovela fue ‚ÄėCabo‚Äô en 2022, protagonizada por B√°rbara de Regil y Mat√≠as Novoa.