Bárbara de Regil frena las críticas por hacer ejercicio en un avión “me sorprende que estén acostados”

En noviembre de 2024, la actriz Bárbara de Regil fue blanco de críticas en redes sociales luego de que se viralizara un video donde se ve a la también creadora de contenido ejercitándose. El problema no era que lo hiciera, pues la actriz de Rosario tijeras, presume de un cuerpo envidiable; el problema para los internautas es que fue que Bárbara estaba ejercitándose en pleno vuelo!

En el video, se veía a la influencer parándose en medio del avión en pleno vuelo para realizar algunas sentadillas. Aunque de fondo solo se veía a su esposo, Fernando Schoenwald, y ningún otro pasajero al que pudiera molestar, las críticas no se hicieron esperar.

En redes sociales, tras hacerse viral el video de la actriz, Bárbara de Regil fue duramente criticada, incluso le dijeron que tenía una obsesión con el ejercicio y que, como todo en exceso, hacía daño.

Personalidades como Martha Figueroa y Adrián Marcelo la criticaron por las mismas razones. Adrián Marcelo comentó que “tiene un problema serio” y que incluso parecía un “grito de atención horrible”. Martha Figueroa, conductora de ‘Con permiso’, comentó que eran ridiculeces lo que hizo Bárbara, diciendo que “¡Hace puros desfiguros!”.

“No sé si nunca había viajado o qué, en un vuelo lejano, porque se puso a hacer una de desfiguros en el avión. Mira, ahí está el esposo sentado y ella está en el pasillo al lado haciendo estas ridiculeces”, añadió Martha Figueroa.

Por si fuera poro, las redes atacaban con todo y comentarios como:

En una entrevista con el programa de espectáculos “Chismorreo”, la actriz compartió su perspectiva sobre la importancia de mantenerse activo durante los vuelos largos. Según sus palabras, “la gente está acostumbrada a echar la flojera”. Le sorprende ver a los pasajeros inmóviles durante horas, ya sea durmiendo o comiendo. Para ella, estirarse en un avión es algo completamente normal y necesario, especialmente en trayectos prolongados.

La actriz reconoció que el espacio disponible en el avión influye en la forma en que realiza sus ejercicios. En vuelos de primera clase, con mayor amplitud, puede realizar una rutina más elaborada. Sin embargo, en vuelos de turista, se limita a levantarse y caminar hacia el baño. A pesar de las limitaciones, considera que cualquier movimiento es beneficioso para la salud.

“Evidentemente, estaba en un avión enorme, en una primera clase enorme que me permitía hacer unos movimientos, pero de que hice 30 y me senté, no hice una rutina de una hora, cuando voy en turista lo que hago es pararme y voy al baño y regreso, en turista no haría eso porque estoy a lado de la otra persona”.